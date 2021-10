UMRO SRPSKI PUKOVNIK KOJI JE UHAPSIO ŠEFA CIA: Preminuo Dragan Telesković, čovek koji je priveo Džona Nejbora i Momčila Perišića

U Beogradu je promenio pukovnik Dragan Telesković, jedan od najboljih operativaca Uprave za bezbednost Vojske Jugoslavije.

U istoriju obaveštajnog rada ušao je prilikom hapšenja bivšeg načelnika generalštaba Momčila Perišića i Džona Dejvida Nejbora, šefa CIA za Balkan. Hapšenje koje je ušlo u istoriju spske obaveštajne službe dogodilo se u martu 2012.godine u motelu „Šarac“ u Beogradu.

Telesković je učestovao je u mnogim vitalnim i najsloženijim akcijama KOS-a i slovio je za izuzetnog poznavaoca prilika u Istočnoj Srbiji. Telesković je upravo i rođen u Boru 31. marta 1951. godine.

Završio je gimnaziju „Bora Stanković“, prirodno-matematički smer, u ovom gradu.

foto: Ucentar.rs

Službovao je od Sarajeva od 1974. do 1980. godine, od Dervente , Osijeka Tuzle , Beograda do Pančeva. U bogatoj kaijeri prošao je stepenicu po stepenicu od komandir voda i komandira čete Vojne policije u bataljonu VP u Sarajevu, preko zamenik načelnika organa bezbednosti divizije, načelnika Kontra-obaveštajne grupe Tuzlanskog korpusa, nastavnik u Bezbednosno školskom centru u Pančevu, do više dužnosti u Organima bezbednosti u Armijskom odeljenju, Upravi bezbednosti Generalštaba JNA i načelnik odseka u Vojno-bezbednosnoj agenciji.

Odlikovan je za vojne zasluge sa srebrnim mačevima i Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.

foto: Ucentar.rs

Profesionalna služba mu je prestala u činu pukovnika, na lični zahtev, 28. juna 2005. godine sa dužnosti načelnika odseka u Vojnobezbednosnoj agenciji.

Posle penzionisanja 2005. godine u Beogradu formirao Agenciju za poslove bezbednosti- ZIPA. Pored poslova u Agenciji ZIPA od 2009. do 2015. godine radio kao Savetnik generalnog direktora JP „Srbijašume“ za poslove ekonomske bezbednosti kao i savetnik u dve privatne firme za poslove bezbednosti i zaštite Informacionih sistema.

Bio je oženjen Jelenom, devojačko Simić, koja je preminula 2009. godine.

Ima dva sina: Slobodana (1974.), koji je iznenada preminuo u 46.godini u maju ove godine i Vladimira, rođenog u Sarajevu 1978.godine. Pukovnik Telesković živeo je i radio u Beogradu.

Ispraćaj za kremaciju obaviće se sutra u ponedeljak 18. 10. 2021.godine, u 10.15 časovač na Novom groblju u Beogradu u Ruzveltovoj ulici broj 50. Opelo počinje u 09.45.