POSLE JUTARNJEG MRAZA SUNČANO I TOPLO: Narednih dana prolećne temperature, do 23 stepena

U Srbiji će posle hladnog jutra mestimično sa kratkotrajnom maglom i slabim prizemnim mrazom, danas biti sunčano vreme.

Jutarnja temperatura od dva do sedam stepeni Celzijusa, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Vetar slab do umeren, severozapadni.

Biometeorološka situacija pogodovaće hroničnim bolesnicima, ali se dodatna pažnja ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama, a u jutarnjim satima pojačane tegobe mogu osetiti i astmatičari. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.

Utorak

Ujutro hladno, mestimično s kratkotrajnom maglom, ponegde i slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 2 do 7, najviša od 15 do 18 stepeni.

Sreda

Ujutru hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistični. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša od 16 do 22 stepena.

Četvrtak

Ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 11, najviša do 18 do 23 stepena.

