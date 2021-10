NA DOŽIVOTNU ROBIJU ŠALJEMO TEMPIRANE BOMBE! Radeta šokirala u jutarnjem ČAK I MONSTRUMIMA TREBA DATI PRAVO NA POMILOVANJE

Od kada je 1. decembra 2019. godine Srbija uvela kaznu doživotnog zatvora ta presuda doneta je u slučaju dvojice osuđenika.

Reč je o Malčanskom berberinu za otimanje i držanje u zatočeništvu devojčice (12) iz Niša i bivšem vaterpolisti Dejanu Daboviću iz Novog Sada koji je nasred ulice nožem iskasapio svoju bivšu devojku.

Diplomirana pravnica Vjerica Radeta, bivša narodna poslanica iz redova radikala, rekla je za Kurir televiziju da se svojevremeno razmatrala i ideja uvođenja smrtne kazne.

"To su ozbiljne stvari o kojima se mora razmišljati racionalno u okviru pravosuđa i politike. Kada se desi tako nešto strašno i monstruozno prva reakcija je "to treba odmah ubiti ili poslati na doživotnu robiju". To je i uvedeno zbog nasilja nad decom. Inicijator je otac Tijane Jurić, a kasnije je promenjen Krivični zakonik", pojasnila je Radeta.

Ona smatra da je uvođenje doživotne robije dobro rešenje.

"Zaista postoje monstrumi. Teško da se to može zvati ljudima. Kad neko siluje dete ne zaslužuje ni da živi", smatra ona, ali se protivi uvođenju smrtne kazne, pre svega zbog zloupotreba i slabosti sistema, gde se na primeru američkog pravosuđa pokazalo da su neki osuđeni na smrtnu kaznu, a kasnije se ispostavi da taj neko nije bio kriv.

Zakon je predvideo da se osuđenom na doživotnu robiju ne dozvoljava da traži pomilovanje.

foto: Kurir TV

"Mi smo u Skupštini govorili da to nije dobro, ali ne zato što smatramo da nekog od tih monstruma treba pustiti iz zatvora. Kad nekom izreknete doživotnu robiju, on zna unapred da nikada nema pravo da traži pomilovanje. Kakvu ste tempiranu bombu poslali u zatvor? Može da iz zabave ubije zatvorenika ili stražara. Morala se ostaviti opcija da posle 20 godina traži pomilovanje. To ne znači ni da će da dobije", zaključila je ona.

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:04 TREBA LI NAM STROŽA KAZNA OD DOŽIVOTNE ROBIJE? JURIĆ UVEREN: Smrtna kazna bi samo nastavila krug zla (KURIR TELEVIZIJA)