MILICA OTKRILA KAKO U STVARI IZGLEDA RAD NA KRUZERU: Vrše nuždu u kabinama, turisti se OPIJAJU! Mislili da će umreti od salmonele

Veliki broj Srba pronašao je posao na prekookeanskim brodovima, gde mesecima radi na najrazličitijim pozicijama. Najčešće je reč o poslovima konobara, menadžera, masera, recepcionera i sobarica. Prema iskustvima većine koji su se odlučili za ovakav život i rad, zarada je veoma dobra, ali sve to ima i svoju cenu.

Milica Marić, koja već dve godine radi na brodovima kao menadžer recepcije, ispričala je drugu stranu priče života na kruzeru, o kojoj se malo zna. Otkrila nam je kako se ponašaju turisti u alkoholisanom stanju, zašto su sobe demolirane, zbog čega su neophodne gas maske pre ulaska i koji to virus hara na brodu, još mnogo pre pojave korone, piše Mondo.

Toliko piju da ne mogu da kontrolišu nagone

Na brodovima se često dešava da turisti preteraju sa alkoholom. To ide to mere, da često imaju različite tegobe, kaže ona.

foto: EPA / Cristobal Herrera

- Na brodu postoji veliki broj turista, posebno iz Velike Britanije, koji piju ogromne količine alkohola. Među njima su žene i muškarci, od kojih su neki stariji od 50 ili 60 godina. Kada dođe do toga, često izgube kontrolu nad svojim telesnim nagonima. Tako se neretko dešava da vidite gospođu od 55 godina kako mokri ispred vrata svoje kabine ili gospodina koji vrši veliku nuždu, a da toga nije ni svestan, zbog dejstva alkohola. Sve to osoblje mora da vidi i čisti - kaže ona.

Zbog virusa ne mogu da stignu do toaleta

Kada je napredovala Milica je od posla recepcionerke do menadžera recepcije dobila je nove odgovornosti koje uključuju rešavanje probema sa putnicima. Najalarmantnije situacije su kada se na brodu koji plovi usred okeana otkrije zaraza ili virus.

- G. E. norovirus povremeno se pojavljuje na brodovima. On postoji i na kopnu, ali na kruzerima se brže otkriva i širi. Više puta se desilo da se na brodu pojavi zaraza, zadnji put kada smo plovili za Australiju. Prepoznaje se po problemima kao što su dijareja i povraćanje, koji su toliko jaki da gosti ne stižu da odu do toaleta - kaže MIlica Marić.

Osam putnika u izolaciji za sat vremena

Norovirus se prenosi kontaktom sa zaraženom osobom ili kontaminiranim površinama, konzumiranjem kontaminirane vode ili hrane. Simptomi uglavnom počinju oko 24 do 48 sati kasnije, dok period zaraze može da traje čak i duže od dve nedelje.

foto: Kurir

- Svako ko dobije taj virus, mora u izolaciju. Zadnji put smo stavili u izolaciju osam putnika za sat vremena, zato što smo morali da delujemo brzo i efikasno. Postavili su momka čiji zadatak je bio da stoji u toaletu i kontroliše da li su gosti oprali ruke. Najopasnije je kada putnici nikome od osoblja ne kažu da imaju problem. U tom slučaju može da se desi da šest kabina ispred onoga koji je zaražen i šest kabina iza njega, moraju da budu u izolaciji, jer su u riziku. Srećom, nikada do sada se zaraza nije toliko proširila - priča Milica.

Skafanderi i gas maske pre ulaska u sobe

Kao menadžer, morala je da uđe u svaku sobu zaraženih, da bi dala potvrdu o stanju kabine. Scene koje zateknu umeju da budu uznemirujuće, kaže ona.

- Moramo da obučemo skafandere, koji se sada koriste u kovid bolnicama. Ponekad stavljamo i gas maske. Zbog povraćanja i dijareje, zaprljano je gotovo sve, od poda do plafona. Nisam sigurna kako dođe do toga da je i plafon uprljan, ali to smo videli svojim očima više puta. Virus generalno nije opasan po život, ali pravi veliki problem osoblju - objašnjava ona.

Svako veče dezinfekcija celog broda

Posada broda je uvek spremna da brzo reaguje. U roku od tri sata, sve sobe zaraženih su zatvorene i oni se nalaze u karantinu.

- Gostima hranu dostavlja osoblje u zaštitnom odelu i kada završe obrok, posuđe se ostavlja pored vrata. Svako veče posle 23 sata radi se dezinfekcija celog broda. Tada svi zaposleni uzimaju kofu, sapunjaju, peru i dezinfekciju svaki deo broda. Svako ima svojih 200 metara da očisti i to traje oko sat vremena. Čisti se hlorom, toliko detaljno da tu nema mesta za grešku - navodi ova Srpkinja.

foto: Kurir

Mislili da će umreti od salmonele

Osim svega toga, imali smo i situaciju kada se na brodu pojavila salomonela, što je takođe bilo dramatično, tvrdi ona.

- Oko 80 kabina je bilo zahvaćeno, putnici su se prepali i paničili da će umreti. Među zaraženima je bila i beba od nekoliko meseci, Ipak, sve se dobro završilo. To su situacije sa kojima se radnici na brodu često suočavaju i moraju da budu spremni na njih. Nijedna nije prijatna, ali bitno je znati kako treba da reaguješ i kako da rešiš problem što pre, kako drugi gosti ne bi bili ugroženi - objašnjava MIlica Marić.

(Kurir.rs/Mondo Foto: Ilustracija)