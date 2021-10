IZGLEDAJ KAO MILION DOLARA UZ MANEKENSKI KUVAR DANIJELE BORAČEVE! Poznati oduševljeni, a evo kako možete da ga poručite!

Voditeljka Kurir televizije i "manekenka u penziji" Danijela Boračeva predstavila je "Moj manekenski kuvar", koji je izazvao oduševljenje poznatih dama.

"Moj manekenski kuvar" dostupan je na bolje snabdevenim prodajnim mestima Moj kiosk, a može da se poruči putem e-mail adrese pretplata@adriamedia.rs ili putem telefona 011/6357-032.

“To je kuvar manekenke u penziji, trenutnog tv lica Kurir televizije. Ja sam tu napisala svoje zdrave recepte. Nisam spisateljica, ja sam manekenka u penziji. Zdrava hrana nije bauk. Ne podrazumeva bljutavu i neukusnu hranu. Dokaz za to je ovaj kuvar. U mom kuvaru ne postoji meso, suhomesnati proizvodi, ja to ne jedem. Nema belog šećera, belog brašna i bele soli. Sve su zdravije zamene u mojim receptima”, objašnjava Boračeva i dodaje: “Skuplja je kuhinja. Mom mužu su rekli da koristim skupe namirnice, ali imam dobro opravdanje za to. Ne možeš da izgledaš kao milion dolara, ako se hraniš iz menija od jednog dolara! Ako želite da budete zdravi i izgledate dobro, morate da povedete računa o zdravlju i svojoj ishrani. Moj prvi motiv je bio da izgledam dobro zauvek, ali i da budem zdrava. Ljudi bolje prolaze ako regulišu ishranu, zaključuje bivša manekenka koja je najbolji promoter ovog kuvara.

Daniela Boračeva vodi emisiju "Desetka" u kojoj gostuju poznati, a koja se emituje na Kurir televiziji subotom u 18 časova.

foto: Kurir