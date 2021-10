DANAS SUNČANO: Narednih dana do 24 stepena, a evo kad stiže pad temperature

U Srbiji će danas, posle hladnog jutra mestimično sa slabim mrazem i maglom, biti pretežno sunčano.

Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od dva do sedam, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni Celzijusa.

Očekivane biometeorološke prilike povolјno će uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba.

Utorak

Ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, po kotlinama zašadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Кrajini mestimično sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, južni i jugoistični. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša od 17 do 23 stepeni.

Četvrtak

Ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, po kotlinama zašadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Кrajini mestimično sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 11, a najviša do 18 do 24 stepena.

Petak

Prolazno naoblačenje s kišom, ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar slab i umeren, u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša od 17 na severozapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije, krajem dana u osetnom padu.

