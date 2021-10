STOVARIŠTA DRVA, UGLJA I PELETA PRAZNA: Sve unapred rasprodato, cene skočile za više od 30 odsto

Jesen je najskuplja za kućni budžet. Posle letovanja treba spremiti decu za školu, pripremiti zimnicu, otplatiti letovanje, a ako nemate centralno grejanje potrebno je nabaviti i ogrev.

Zato su se mnogi odlučili da kupuju malo po malo, nisu mogli da obezbede ogrev za celu zimu. Hoće li im ove godine za grejanje ostati samo struja? Čak i najveća stovarišta su, verovali ili ne, potpuno prazna. Oni koji su na vreme obezbedili ogrev, nezavisno od vrste, sada mirno posmatraju nekontrolisani rast cena i nestašice svih vrsta ogreva.

foto: Printscreen RTS

"Prošle godine smo potrošili četiri tone peleta za ovu kuću, 130 kvadrata smo grejali. Za ovu sezonu smo kupili isto četiri tone. Kupili smo ga u junu ove godine i tada je bio 190 evra. Nisam razmišljala o poskupljenju, ali nadam se da sledeće godine u maju i junu neće biti tako skup kao što sada pričaju da je poskupeo", kaže Ljiljana Kostić.

Na jednom od najvećih stovarišta u Beogradu nema kupaca, jer nema šta ni da se kupi.

foto: Printscreen RTS

"Peleta imamo još nekih dvadesetak tona, nešto vrlo malo drva i to da imamo ne znam koliko to bi se sve prodalo. Uglavnom sve što imamo je pod rezervacijom. Drva su poskupela tridesetak posto, a pelet bogami više. Ako vam kažu isporučiće u ponedeljak, to ne bude ni do petka ili bude sledećeg ponedeljka. Ništa se trenutno ne zna", naglašava Tanja Apertović Pejović, šefica stovarišta.

Dodaje i da se ljudi više plaše nestašica nego što imaju potrebe za tim.

Iako je grejanje na pelet i pre nego što su cene počele da rastu bilo nešto skuplje od onog na ugalj ili drva, veliki broj građana odlučio je da u svoje domove ugradi kotlove na ovo gorivo, jer je vrlo komforno. Nema loženja svakog dana, nema čišćenja kotla.

foto: Printscreen RTS

U ovom trenutku, ako neko stovarište i ima pelet, već je prodat. Kupci čekaju nove isporuke koje su neizvesne. Jedino izvesno jeste da sa svakom novom isporukom stižu i nove cene, koje su već premašile 30.000 dinara za tonu.

Za stan od 60 kvadratnih metara potrebno je obezbediti oko tri tone peleta. Proizvođači se žale da je struja poskupela gotovo četiri puta, da su i ostali materijali skuplji, tako da oni nemaju mnogo izbora, mogu i oni da podignu cene, zatvore pogone ili da država pronađe način da struja bude jeftinija.

