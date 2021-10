ZASEDA KRIZNI ŠTAB: Medicinski deo traži restriktivne mere, pred strukom su ove važne teme! Jedno od pitanja i KOVID PROPUSNICE

Krizni štab za borbu protiv korona virusa zaseda danas u 11 sati, a struka će pored analize epidemiološke situacije razmatrati i o novim merama za suzbijanje virusa.

Član Kriznog štaba epidemiolog dr Predrag Kon rekao je nedavno da medicinski deo zastupa stav da treba uvesti restriktivnije mere u pogledu smanjivanja kontakata, koje bi podrazumevale skraćivanje radnog vremena, kao i da na 10 dana bude otvoreno samo ono što je vitalno i esencijalno.

- Od prošle sednice Kriznog štaba nije došlo do poboljšanja situacije. Neka stabilizacija se vidi, ali na gotovo katastrofalnom nivou i to svakako nije poboljšanje - naglasio je doktor Kon.

Da će medicinski deo tražiti oštrije mere potvrdio je i dr Branislav Tiodorović. On je za Radio Beograd objasnio da je neophodno da svedemo kontakte na minimum tokom naredne sedmice i sledećeg vikenda.

On je upozorio da se vakcinacija hitno mora podići na 60-70 odsto.

- Broj umrlih se sada vrti između 50 i 60, ali ako se hitno ne promeni odnos prema vakcinaciji i merama, sigurno ćemo imati dupliran broj preminulih. Postoje samo dva scenarija. Prvi da hitnim vakcinaciju podignemo na 60-70 odsto, budući da je na 80 odsto sad nemoguće, uz striktno poštovanje mera i strogo kažnjavanje njihovog kršenja. Ako to uradimo, ući ćemo mirni u sledeću godinu. Drugi scenario se, nažalost, već sprovodi, a to je prirodni proces, prokužavanje. Tu će preživeti oni koji imaju sreću da imaju dobar imunitet, koji su kovid savladali putem preboljevanja i veći deo vakcinisanih. Ostali, nevakcinisani, biće u situaciji da biraju između vakcine i respiratora, rekao je dr Tiodorović.

Ono o čemu se dosta priča proteklih meseci jeste da je jedini izlaz iz epidemije masovna vakcinacija. Građanima Srbije na raspolaganju su četiri vakcine. Tako da mogu da se opredele i za kinesku vakcinu "Sinofarm", britansku "Astrazeneka" i ruski "Sputnjik V".

Moguće teme pred sutrašnju sednicu - kovid propusnice - pojačana vakcinacija - procedura primanja teće doze vakcine - pojačana kontrola epidemioloških mera - skraćenje radnog vremena - smanjenje kontakata

O kovid propusnicama

U Srbiji se gotovo mesec dana govori o uvođenju kovid propusnica, ali se još procenjuju modaliteti i potencijalni efekti.

- Kovid propusnice su mehanizam koji jeste dosta marketinški, lako ih je zloupotrebiti, na njima nema fotografije, kada redar pogleda propusnicu ne zna da li ste to vi, a u Srbiji ne može svako da vam treži ličnu kartu. Ako bismo uparili lične karte i kovid propusnice, to je moguće, ali nam je za potrebna odluka Vlade. Ukoliko i kada uvedemo kovid propusnice, biće to onda kada bude i primenjivo - rekla je nedavno premijerka Ana Brnabić.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović je objasnio u kom bi slučaju kovid propusnice bile protivzakonite i šta bi moglo da bude sporno.

On je rekao da ne zna u kojoj je fazi odluka o kovid propusnicama i kada i da li će biti doneta, ali ističe da o njima ima svoj stav.

- Neki vid pozitivne diskriminacije ne bi bio kršenje ljudskih prava, kada to kažem mislim na to da vlasnicima kovid propusnica bude dozvoljen ulazak u, recimo, neke veće tržne centre, pozorišta, bioskope, sportske događaje, koncerte - istakao je poverenik.

Prema njegovim rečima, negativna diskrimacija bila bi kada bi građani bili uslovljeni da za dolazak na posao, u školu, kod lekara, moraju da imaju kovid propusnicu.

Dakle, jasno je da se struka zalaže i slaže sa uvođenje kovid propusnica, ali se za ovakvu meru traži najbolje rešenje.

Pojačana kontrola mera

Proteklih dana Komunalna milicija i nadležne inspekcijske službe kontrolišu poštovanje epidemioloških mera širom Srbije i kažnjavaju sve one koji ne poštuju iste.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

U fokusu su sada tržni centri, gradski prevoz, prodavnice i ugostiteljski objekti.

- Ono na šta ćemo u budućem periodu staviti akcenat jeste kontrola nošenja maski u gradskom prevozu, autobusima. Juče smo već počeli sa tim i imali smo sedam situacija gde smo morali da sankcionišemo one najneodgovornije - rekao je rukovodilac Sektora unutrašnje kontrole Komunalne milicije Ranko Šekularac.

Mere koje su trenutno na snazi

Doktor Tiodorović je nedavno podsetio i da nijedna mera nije ukinuta.

- Ne mogu to da odgovorim umesto onih koji ga sazivaju. Ali znajte da nijedna mera nije ukinuta. Od maske i distance, preko mera za ulazak u Srbiju, pa do onih za ugostiteljske objekte, tržne centre - rekao je on za Kurir.

