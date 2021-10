TROŠITE GOMILU NOVCA NA NEPOTREBNU KUPOVINU? Srpski stručnjaci savetuju kako da ne postanete LAK PLEN dovitljivih prodavaca

Tržište diktira nove metode, a marketing se služi novim psihološkim trikovima koji utiču da potrošači troše sve više i više novca na nepotrebne stvari.

- Dosta psihologije stoji iza svih marketinških akcija i aktivnosti, kao i dosta istraživanja. Gleda se šta to potrošač želi. Na policama su cene označene raznim bojama - rekao je Milivoj Đorđić, marketinški stručnjak u "Redakciji" Kurir televizije.

Pravnik Jovan Ristić objasnio je da tragovi sežu daleko u prošlost, a da se sadržaj i poruka potrošačima plasira na sve načine putem filmova, muzike, super-heroja...

- Dugo se u Americi vodila borba između dva koncepta. Proizvodnja nečega što vam je stvarno potrebno i proizvodnja nečega što želimo. Reklamama se upravlja tako što se postave omiljeni glumci, npr. heroj u farmerkama. Vi u stvarnosti možda nemate osećaj heroja koji pobeđuje svog šefa na poslu, ali ćete kupite farmerke da bi to osećali. To su sitne sugestije koje ne datiraju od danas. Mi smo u potrošačko društvo ušli relativno skoro, ali smo to gledali u filmovima - objasnio je pravnik Ristić.

PRAJS MARKETING: TAJNA CENE 0.99

Poznato je da su cene obeležene devetkama iza zareza (primer: 999.99 dinara, 350.99, 5.689.99 dinara).

- Iza zareza i broja 99 stoji "prajs marketing". Popularnost toga takođe dolazi sa zapada. Ozbiljna psihološka pozadina je iza toga. Prodavcu je cilj da vas privuče cenom. Vi ukoliko pogledate koliko je digitalni marketing prisutan, videćete da je vaš identitet poznat. Poznato je šta želite. Nedavno se povela priča o ukidanju "kolačića". Što se više zna o korisniku, dobijaće relevantnije poruke - naveo je Đorđić.

SAVET ZA MANJE TROŠENJE NOVCA

Pravnik Ristić objasnio je kako kontra trikovima sprečiti sebe nepotrebnog trošenja novca.

- Poneti manje novca i napraviti spisak. U prodavnice ne treba ići kao zombi, da se lunja, već sa čvrstom odlukom šta je zaista potrebno - istakao je Ristić.

Takođe, Ristić je naveo da je najbolje podići novac sa kartice, jer mnogi nemaju osećaj trošenja novca kada kupuju sa karticom.

Klopka se sastoji, kako je Ristić naveo, zbog obilja svega i svačega. Sve to može delovati na čoveka da se dezorijentiše i onda takav potrošač postaje "lak plen" ukoliko prodavac shvati da je potrošač "izgubljen" i da se ne seća ni zbog čega je došao u objekat.

