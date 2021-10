U KAFIĆE I RESTORANE POSLE 22 SATA SAMO UZ KOVID PROPUSNICU! U ugostiteljske objeke u zatvorenom prostoru samo uz SERTIFIKAT

U subotu, 23. oktobra, u 22 sata u Srbiji na snagu stupaju kovid propusnice, koje će važiti za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru - barove, kafiće, klubove, restorane, istakla je premijerka Ana Brnabić nakon jučerašnje sednice kriznog štaba.

Ona je istakla da će komunalna milicija i sve inspekcije oštro kontrolisati ne samo njihovu upotrebu nego i poštovanje svih postojećih mera u prodavnicama, tržnim centrima, gradskom prevozu...

Ulazak u pomenute ugostiteljske objekte biće moguć samo uz kovid propusnicu, koja će važiti uz ličnu kartu ili uz neki drugi važeći dokument sa fotografijom. Premijerka je dodala da će Vlada Srbije danas doneti dopunu uredbe za sprečavanje bolesti kovid 19, koja će omogućiti takvu kontrolu. To će podrazumevati da će onaj ko bude kontrolisao kovid propusnicu imati pravo da traži lični dokument.

Odmah se postavilo pitanje zbog čega će biti obavezne kovid propusnice u naglašenim mestima baš posle 22 časa. Premijerka je pojasnila da je to vreme kada ne moraju svi da budu na tim mestima i da nije reč o objektima u koje morate da uđete, te da je drugačija situacija kad sedite u kafiću ujutru u devet sati bez muzike, grljenja, glasnog pevanja ili vike, a drugo je posle 22, kada ima svega toga, kao i da je lakše iskontrolisati takve objekte jer ih nema mnogo.

Objasnila je da kovid propusnice ne podrazumevaju samo dokaz o vakcinaciji, već i PCR test ne stariji od 72 sata, antigenski test ne stariji od 48 sati i potvrdu o preležanom koronavirusu ne stariju od sedam meseci. Kada je reč o vakcinama - podrazumeva se da druga doza vakcine nije data pre više od 210 dana, tj. pre sedam meseci. To znači da svi koji su najkasnije do 23. marta primili drugu dozu neće moći da imaju važeću propusnicu.

- Kovid redar će skenirati QR kod, koji pokazuje da li je sertifikat validan - rekla je Brnabićeva i dodala da će članovi kriznog štaba držati predavanja u školama i na fakultetima.

Sertifikat će moći da se pokazuje u papirnom obliku ili u digitalnom formatu preko mobilnog telefona.

- Za strance je potreban digitalni EU sertifikat ili sertifikat one zemlje sa kojom Srbija ima potpisan ugovor o priznavanju sertifikata. Nadamo se da će ovo pospešiti vakcinaciju. Ovo je nama jedini način da pobedimo koronavirus - istakla je predsednica Vlade:

- Vakcina je najveća tekovina savremene medicine i nauke. Krećemo od subote i molim sve da zbog sebe i bližnjih, ali i mladih ljudi, poštujete mere. Da nosimo maske u zatvorenom, na otvorenom kada nema distance i da se vakcinišemo. Vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija!

- Potrebno je da imamo 80 odsto populacije od 12 godina starosti vakcinisano. Videli smo to u drugim zemljama, dakle, moguće je. A opet, da uvedete restriktivnije mere sa vakcinacijom, a da ljudi neće da poštuju ni one osnovne kao što je nošenje maski u zatvorenim prostorima... Ljudi, mi nismo policijska država, niti ja to želim.

Anketa

Glas naroda

Jovana Milojević (23)

- Šokirala me je i razbesnela vest da će kovid propusnice biti uvedene od subote. To nije dobro, ne vidim smisao. To je čista diskriminacija. Ne znam dokle više te podele na vakcinisane i nevakcinisane?! Kovid propusnice će u mladima probuditi samo inat. Nastaviće po svom, jedan deo će poštovati mere, drugi pak kao i do sada će naći načina da izlaze i da se provode, ne moraju to biti klubovi i kafane.

Ljiljana Stojanović (74)

- Pozdravljam i podržavam ovu odluku kriznog štaba. Dobro je što se konačno uvode kovid propusnice. Zbog nekih pojedinaca koji neće da se vakcinišu svi moramo da trpimo, ispaštamo, da nosimo maske skoro dve godine. Svakodnevno nam umire veliki broj ljudi, već nam i mladi umiru u velikom broju i ne znam šta je još potrebno da se desi da se neodgovorni građani nateraju na imunizaciju.

Milena Obradović (64)

- Mladi još uvek nemaju svest o tome da je vakcina jedini izlaz iz pandemije. Od samog starta nisam imala ništa protiv uvođenja kovid propusnica, jer mislim da je to dobra stvar. Pa ne živimo u 15. veku da ne znamo od kojih sve bolesti nas je vakcina spasla. Treba da se vakcinišu ne samo mladi već i stariji. Treba da verujemo lekarima koji su u kriznom štabu i onima koji nas leče.

Gordana Radojičić (42)

- Smatram da je dobra vest što i Srbija, pored drugih evropskih zemalja, uvodi kovid propusnice. Možda baš to probudi svest u ljudima da se vakcinišu kako bismo se vratili normalnom životu.

Milan Kostić (21)

- Uvođenje kovid propusnica je čista diskriminacija. Zašto nevakcinisani ne mogu imati ista prava kao i vakcinisani? Sve više postaje izražena ta podela na vakcinisane i nevakcinisane i ne znam kuda sve to vodi kad očigledno određeni broj i mladih i starijih građana jednostavno ne želi da primi vakcinu.