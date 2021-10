PLANINAR PREMINUO NA FRUŠKOJ GORI: Hitna pomoć nije mogla da mu priđe, Gorska služba prenela telo

Spasioci Gorske službe spasavanja evakuisali su telo planinara koji je danas preminuo na Fruškoj Gori. Stariji muškarac, koji je bio aktivan planinar, umro je na markiranoj stazi između Popovice i Kraljeve stolice, i lekari Hitne pomoći su na licu mesta konstatovali smrt.

Zbog nepristupačnog terena vozilo Hitne pomoći nije moglo da stigne do preminulog, te su ga spasioci Gorske službe spasavanja preneli do prvog puta do kog su vozila mogla da stignu.

Gorska služba spasavanja Srbije je dobrovolјna i neprofitna organizacija čiji je osnovni cilј pomoć i spasavanje u nepristupačnim planinskim i urbanim uslovima. Spasiti lјudski život, pomoći čoveku u nevolјi, osnovni je zadatak ove službe.

GSS Srbije su 1952. godine osnovali iskusni alpinisti Planinarskog saveza Srbije, dok danas službu sačinjava oko 250 aktivnih spasilaca, od kojih su mnogi iskusni planinari, visokogorci, alpinisti, sportski penjači, speleolozi, ronioci i skijaši. U svojim redovima služba ima lekare, doktore nauka, inženjere, pripadnike vojske, specijalnih jedinica policije, studente...

(Kurir.rs/GSS)