DEČAK PREMINUO OD KORONE! JEZIVA ISPOVEST MAJKE: Pronašla ga je sestra, krv mu je išla iz nosa, bio je modar, NIJE MU BILO SPASA!

Od ponedeljka mu je bilo baš loše. Povraćao je i bolela ga je glava. Umro je u utorak oko pet sati ujutru. Pao je s kreveta. Sestra ga je našla. Zvala ga je, ali on nije reagovao na pozive. Krv mu je išla iz nosa... Odmah smo pozvali Hitnu pomoć. Došli su brzo, ali bilo je kasno. Mogli su samo da konstatuju smrt, najverovatnije ga je srce izdalo...

Roditelji dečaka u šoku: Ružica i Saša C. foto: Živomir Milenković

Ovako za Kurir, još uvek u šoku, drhtavim glasom priča Ružica C., majka šesnaestogodišnjeg dečaka A. C. iz Kruševca, koji je u utorak preminuo usled posledica koronavirusa. Da stvar bude strašnija, na koronavirus pozitivni su i dečakov otac Saša C. i sestra (21), koja ga je našla nepomičnog i modrog pored kreveta, a od kovida je pre samo dva dana umro i dečakov deda po majci.

Umro mu i deda

Kovid je, inače, 12. oktobra prvo potvrđen kod oca Saše, a onda tri dana kasnije i kod A. C., koji se izolovao još 12. oktobra. Lekari su dečaku dali terapiju, ali on, kako je navodila majka, nije mogao ništa da proguta. Kako bi nešto uzeo, odmah bi povratio. Govorio je da mu je muka i da ne može da spava.

Porodična kuća u kojoj je dečak umro foto: Živomir Milenković

Dečak nije bio vakcinisan i, kako je majka rekla za Kurir, nije imao nikakve propratne bolesti. Njegovo telo je poslato na obdukciju, a sahrana će biti u petak u 13 sati.

Ceo Kruševac od utorka je u šoku zbog ove velike tragedije, a od dečaka se na fejsbuku oprostio i njegov stric.

- Danas nas je napustio naš dečak, otišao je da se igra sa anđelima. Anđele moj mali, počivaj u miru - napisao je on.

A. C. je, inače, bio učenik drugog razreda Hemijsko-tehnološke škole iz Kruševca, a direktorka ove škole Verica Agatonović Malinović rekla je za Kurir da još uvek ne mogu da veruju da se to desilo.

foto: Živomir Milenković

- Dečak je bio dobar, skroman, nenametljiv. Za svaku pohvalu! Svi smo u šoku, a naročito razredni starešina koji je vrlo traumatično podneo smrt deteta - rekla je ona za Kurir i dodala da je posebno tužno i to što je pre samo nekoliko dana umro i dečakov deda.

Korona pokosila još jednu porodicu Umrla braća blizanci i njihova majka Braća blizanci Miroslav i Ljubomir Živković (59), vrsni šahisti, preminuli su u razmaku od nekoliko dana od posledica infekcije koronavirusom, a u ponedeljak je od kovida preminula i njihova majka. Blizanci, kako prenose mediji, nisu bili vakcinisani. Takođe, oni se lekaru nisu javili posle prvih simptoma, već su se lečili kod kuće. Kada im se zdravstveno stanje pogoršalo, potražili su pomoć, ali je bilo kasno. Primljeni su u kovid bolnicu u Batajnici u teškom stanju. Ubrzo su priključeni i na respirator. Ljubomir je preminuo prvi 10. oktobra, a Miroslavu lekari nisu rekli da mu je brat umro. Ipak, njemu je u trenutku Ljubine smrti jako pozlilo i lekari su ga jedva povratili. Nažalost, 14. oktobra je i on preminuo, a nekoliko dana kasnije i njihova majka. Miroslav i Ljubomir su bili jednojajčani blizanci i, kako pričaju oni koji su ih poznavali, vrhunski šahisti i dobri ljudi. Sahranjeni su na groblju u Mirijevu. U šah klubu Mirijevo gde su braća bili članovi naveli su da im je u planu da organizuju memorijalni turnir posvećen nesrećnoj braći.

Odeljensko veće škole juče je održalo vanrednu sednicu nakon koje je saopštilo da škola zbog izuzetno teške situaciji gde su sva okupljanja zabranjena donosi odluku da neće biti grupnog okupljanja na sahrani niti obeležavanja ustaljenih protokola.

- Minutom ćutanja u obe smene će biti odata poslednja počast našem prerano preminulom učeniku A. C. Još jednom pozivam sve učenike i zaposlene da se pridržavaju svih propisanih mera zaštite. Svima nama u školi je veoma žao što je ugašen jedan mlad život i zauvek će biti u našim mislima - ističe se u saopštenju koje je potpisala direktorka škole.

Dr Duška Ignjatović Trudnice od 23 i 28 godina se bore za život foto: Printscreen/ RTS Načelnica anesteziologije u KBC "Dr Dragiša Mišović" dr Duška Ignjatović rekla je za RTS da "imamo pun autobus ljudi koji umre od kovida", a da se u toj ustanovi leči desetak trudnica i tri porodilje, koje su prevremeno porođene: - Davali smo lekove da sazru pluća, da se uradi carski rez. Te trudnice se bore za život, '93. i '98. godište. Ne znamo kako će se ta borba završiti.

Teška situacija na Institutu za majku i dete Troje dece na respiratoru životno ugroženi foto: Shutterstock, Pribntscreen Zdravstveno stanje troje dece koja se zbog kovida nalaze na respiratoru u Institutu za majku i dete i dalje je nepromenjeno, odnosno ona su i dalje životno ugrožena, rekao je za Kurir prof. dr Vladislav Vukomanović, zamenik direktora Instituta. U Institutu se, podsetimo, na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji nalaze petomesečna beba, devojčica od 16 godina i dečak star 17 godina. - Stanje je nepromenjeno. Nije dobro, deca su i dalje životno ugrožena. Povremeno ima nekih dnevnih poboljšanja, ali onda i pogoršanja. Dosta je teško. Devojčica od 16 godina je već skoro dve nedelje na respiratoru, a, nažalost, dužina trajanja te mehaničke ventilacije i sa svoje strane ima neki loš prognostički značaj - objašnjava dr Vukomanović i dodaje da oporavak kod sva tri deteta, nažalost, ide jako sporo. Povodom smrti dečaka iz Kruševca, dr Vukomanović kaže da je ispoljavanje bolesti vrlo raznoliko: - Imali smo na institutu dva deteta koja su imala šlog. Dvogodišnji dečak je imao tromb u srcu, a srce je naizgled bilo potpuno zdravo. Tromb se otkačio i otišao u mozak. Jedna devojčica se šlogirala tako što se tromb verovatno stvorio u krvnim sudovima mozga zbog oštećenja unutrašnjeg zida, tzv. endotela krvnih sudova. Ispoljavanje bolesti je vrlo raznoliko i svašta može da se očekuje.

Kurir.rs/Ž.Milenković-R.Kantar