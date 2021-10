DR BEKIĆ: Ovo je početak! Vremenom će se širiti upotreba kovid propusnica

Doktor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac i direktor vakcinalnog punkta Sajam je objasnio da kovid propusnice predstavljaju digitalni sertifikat koji izdaje E-uprava u saradnji sa Batutom.

- Kovid propusnice će važiti kod građana koji su imunizovani drugom ili trećom dozom pre 210 dana ili su do tog perioda imali kovid infekciju, kao i kod onih koji imaju negativan PCR test star ne više od 72 sata ili antigenski ne stariji od 48 sati - naveo je Bekić.

Počeće da se primenjuju od subote od 22 sata, prvo će važiti za sve noćne klubove i restorane i važiće kako za goste, tako i za sve koji su zaposleni u tom objektima.

Bekić je naveo da je ovo početak i da će se vremenom širiti upotreba kovid propusnica.

- Vremenom ćemo da se naviknemo i videćemo njihove prednosti, kao što su videle i druge zemlje koje su ih uvele. To je veliki doprinos. One sa jedne strane štite javno zdravlje, sprečavaju mešanje osba koje su potencijalno inficirane, a istovremeno pospešuju vakcinaciju - naveo je on.

Bekić je naveo da su deca veliki epidemiloški problem, jer je imunizovano manje od tri odsto i dodao da su i prosvetni radnici imunizovani ispod proseka.

- Ako imate mali broj imunizovane dece, veliki broj populacije, malo imunizovanih prosvetnih radnika, imate skok zaražavanja najmlađih - istakao je Bekić i ukazao će se u jednom periodu preći na onlajn nastavu.

