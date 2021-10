METEOROLOZI NAJAVILI ZAHLAĐENJE Promena stiže već sutra, spremite se za novi udar košave! Evo kakvo će vreme biti do kraja meseca

Još danas će vreme biti lepo, sa temperaturama do 24 stepena. Od petka promena.

Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će sutra doći do promene vremena, pada temperatura i naoblačenja.

"U Beogradu će biti kiše sutra posle podne i uveče do subote ujutru na području Srbije, od sutra ujutru i do kraja dana doći će do juga zemlje", napominje meteorolog.

Hladnoća će se osetiti u subotu i nedelju, kada će temperature biti 10 do 12 stepeni niže od današnjih maksimalnih temperatura.

"U većem delu naredne sedmice biće sveže, temperature od 12 do 15/16 stepeni. Početkom naredne sedmice biće košave. Poslednja tri dana oktobra toplije, sunčanije i maksimalne vrednost oko 20 stepeni", napomenuo je Todorović.

Meteorolog Čubrilo: Za vikend osetno hladnije

"U petak maksimum od oko 7 na severozapadu do oko 21 na jugoistoku regiona. Za vikend osetno hladnije, uz maksimume od 7 do 13 stepeni Celzijusa", najavio je meteorolog Marko Čubrilo.

Kako navodi "u nedelju i posebno ponedeljak ujutro biće sa pretežno vedrim vremenom nad velikim delom regiona treba očekivati pojavu slabog mraza do -2 stepena Celzijusa, dok bi prizemnog mraza bilo gotovo svugde."

Izgledi vremena za narednu nedelju

"Modeli početkom sledeće nedelje daju signal za razvijanje slabog ciklona nad Jonskim morem, koji bi se formirao kao posledica prodora osetno hladnijeg vazduha nad oblast Mediterana. Taj ciklon, ukoliko se formira, bi od ponedeljka uveče do srede regionu doneo novo naoblačenje, mestimičnu kišu i planinski sneg, a snežna granica bi zavisila od tačnog položaja ciklona, što se trenutno ne može znati", naglašava Čubrilo.

Kako dodaje: "tih dana bi svakako bilo relativno hladno uz maksimume između 6 i 13 stepeni Celzijusa, dok bi osećaj hladnoće u košavskom području od ponedeljka uveče do srede uveče povećavao jak i olujan jugoistočni vetar, pokazuje vremenska prognoza."

Najviša temperatura u oktobru ikada zabeležena je 35 stepeni, dok je na današnji dan pre dve godine bilo čak 27,7 stepeni.

Najtopliji poslednji dan oktobra bio je pre skoro 100 godina, kada je 1926. izmereno 30 stepeni.

