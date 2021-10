OPREZ! KORONA SE MEĐU DECOM ŠIRI I 15 PUTA VIŠE NEGO PRE: Moguće razne komplikacije, pa i ŠLOG!

Korona virus u ovom talasu, kao nikada ranije, napada i decu, a ispoljavanje bolesti, kako upozoravaju stručnjaci, kod mališana može biti vrlo raznoliko i moguće su razne komplikacije.

Tri deteta trenutno se nalazi na respiratoru u Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić", dva deteta su u prethodnom periodu imala šlog, a prof. dr Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije kaže za Kurir da je glavni problem to što je delta varijanta dovela do toga da se virus među decom širi 10 do 15 puta više nego ranije.

foto: Kurir

- Sve što može da se desi kod odraslih, može da se desi i kod dece. Tu nema nikakve dileme. Jedino što su deca otpornija, pa se, srećom, to ređe dešava. Međutim, problem je u tome što je među mladima i decom od 12 godina i više, veliki broj nevakcinisanih tako da virus tu cirkuliše. Ranije se toliko teške komplikacije nisu dešavale u Srbiji, jer nismo imali ovoliki broj zaraženih. Sada u ovom talasu virus je 10-15 puta zarazniji za decu nego što je bio. Ranije je jedno dete zaražavalo dvoje do četvoro dece, a sada jedno zarazi 15. Logično je da će se, kada imate toliko zaraženih, ispoljavati svi oblici bolesti - kaže prof. dr Konstantinidis.

On kaže da je, nažalost, na ovoliki broj zaraženih, verovatno da će i neko dete umreti.

foto: Printscreen

- Sve što se dešavalo u Indiji, SAD, Izraelu dešavaće se i kod nas i svuda, a od kvaliteta zdravstvene zaštite, od zemlje do zemlje, zavisiće da li će najnepovoljniji ishodi biti ređi ili češći, ali će se u svako slučaju dešavati! - kaže ovaj stručnjak i dodaje da je karakteristika delta soja to da se strahovito brzo deca klinički pogoršaju:

- Imao sam priliku da vidim da je neko relativno dobro, a rendgenološki nalaz vrlo loš i onda za otprilike sat, dva dete završi na respiratoru.

foto: Shutterstock

Dodaje da u ovom talasu najčešće obolevaju adolescenti od 12 do 18 godina, a kritična je i grupa odojčadi do godinu dana:

- Adolescenti mogu da se vakciniše i sve ovo može da se prevenira - upozorava on.

Podsetimo, u Institutu za majku i dete trenutno se tri deteta nalazi na respiratoru i ona su životno ugrožena, a prof. dr Vladislav Vukomanović, zamenik direktora Instituta rekao je za Kurir i da su na institutu čak imali dva deteta koja su imala šlog.

- Dvogodišnji dečak je imao tromb u srcu, a srce je naizgled bilo potpuno zdravo. Tromb se otkačio i otišao u mozak. Jedna devojčica se šlogirala tako što se tromb verovatno stvorio u krvnim sudovima mozga zbog oštećenja unutrašnjeg zida, tzv. endotela krvnih sudova. Teško je predvideti šta može da se desi. Ispoljavanje bolesti je vrlo raznoliko i svašta može da se očekuje.

(Kurir.rs/R.K.)