KORONA STVARA ARMIJU OBOLELIH OD SRČANE SLABOSTI: Kardiolozi upozoravaju na ozbiljne posledice od virusa!

U lečenju srčane slabosti, sa kojom u Srbiji živi oko 70.000 pacijenata, uz svest stručnjaka da će kovid 19 infekcije regrutovati armiju novih pacijenata sa srčanom insuficijencijom, hitno mora da se pravi radikalan zaokret.

Na tome insistira novi vodič za lečenje ove velike grupe obolelih, koji je donelo Evropsko udruženje kardiologa, a da to što pre mora da se primeni u praksi upozoreno je na 23. kongresu Udruženja kardiologa, koji je održan u Beogradu od 21. do 23. oktobra. Promena strategije podrazumeva da se umesto postupnog, i u vremenskim razmacima, uvođenja jednog po jednog leka, sva četiri iz grupa ACE inhibitori (ili ARB/ARN), beta blokatori, inhibitor mineralokortikoida i SGLT 2 inhibitori daju odmah i svi zajedno.

Takva promena u terapiji srčane slabosti, koja sve češće nastaje i kao posledica kovid infekcije, prema dosadašnjim naučnim i empirijskim saznanjima obezbeđuje manju smrtnost i manji broj dana koje oboleli provode u bolnici, a produžava život.

Profesor dr Milan Nedeljković, interventni kardiolog UKCS, i predsednik beogradske Opštine Vračar, kaže da ovakvim pristupom život sa najtežom formom srčane insuficijencije može da se produži za osam godina.

- Sva četiri leka su dostupna u Srbiji, samo mora da se promeni koncept terapije: odmah mora da se puca iz sva četiri oružja. Na izuzetno posećenom kongresu sa više od 1.000 učesnika, među kojima je 39 iz sveta, uključujući najrazvijenije zemlje, niko to nije doveo u pitanje. Ni prisutni, ni oni koji su se direktno uključivali putem zum-platforme u rad skupa, koji je zbog pandemije prvi put bio "hibridni" - sa direktnim učešćem i onlajn uključenjima - kaže Nedeljković.

Već duže se zna da korona ne napada samo pluća, nego i sve druge organe, uključujući i srce:

- U 20, pa i do 50 odsto slučajeva korona napada srčani mišić i može da dovede do srčane slabosti. Virus napada najfinije tkivo miokarda. Na snimcima skenerom i magnetnom rezonancom vidimo da se kod tih pacijenata tkivo mišića zamenjuje vezivnim i zato dolazi do slabljenja srca. To je ogroman broj pacijenata, i možemo da očekujemo epidemiju srčane insuficijencije. Svi koji su imali kovid 19, bez obzira na to da li je laka ili teža forma, moraju obavezno da imaju period rekonvalenscencije, bez fizičkog naprezanja. To je uslov da se virusom oštećen srčani mišić ne ošteti još više - objašnjava prof. Nedeljković

Ako se dobro prati oštećenje do kojeg je doveo kovid, i ispoštuju preporuke lekara, srce može da povrati istu snagu koju je imalo pre infekcije. Generalna preporuka svih udruženja kardiologa je da minimum četiri nedelje po prestanku simptoma kovida, čak i oni koji su u punoj snazi i mladi, ne pomišljaju na fizičku aktivnost.

- Ljudi greše kad odmah posle negativnog PCR testa počnu sa treninzima.To može da dovede do naprasne srčane smrti, a u blažim slučajevima do trajnih kardioloških posledica - kaže prof. Nedeljković.

Neophodnost da se sada bar šest do dvanaest meseci po izlečenju kovida prate pacijenti sa sumnjom na oštećenja srca dodatni je pritisak na zdravstveni sistem, već opterećen zbrinjavanjem kovid pacijenata, i sa smanjenim kapacitetima za sve ostale bolesti.

- Među 100 sesija na Kongresu bile su i one posvećene korišćenju kapaciteta angio-sala, i uočeno je da one od marta prošle godine rade sa smanjenim kapacitetom - kaže prof. Nedeljković.

Novi kriterijumi i lekovi

Stručnjaci su na Kongresu u Beogradu upozorili da po preporukama Evropskog udruženja mora više pažnje da se obraća na prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Uvode se nove tablice za procenu kardiovaskularnog rizika, novi kriterijumi za kategorizaciju rizika, kao i novi lekovi PCSK inhibitori, koji se uključuju u terapiju posle statina i enzima za lečenje povećanih vrednosti LDL holesterola u krvi.

Akcenat se, ipak, stavlja na to da osnova prevencije bude ishrana sa manje soli, zasićenih masti, i više fizičke aktivnosti, i da se i za hipertenziju, kao najučestaliju bolest u ovoj grupi, pre uvođenja terapije pokuša sa nefarmakološkim merama lečenja.

