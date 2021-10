ŽESTOKA SVAĐA JURIĆA SA ADVOKATOM: OVO JE SRAMOTA! Igor branio nastradalog dečaka sa Karaburme, BESAN KRENUO DA NAPUSTI EMISIJU!

Žestoka rasprava između advokata Ivana Simića i Igora Jurića odvila se u Pulsu Srbije na Kurir televiziji!

Naime, tema debate bio je postulat nevinosti.

- Kao i sve u ovom društvu dolazi do odstupanja, danas svako sebi daje pravo da komentariše i daje svoje mišljenje. Svi su danas advokati, doktori, menadžeri i svako danas može da preispituje kako je neki sudija presudio. A ti ljudi nisu kvalifikovani niti obrazovani da govori o tim stvarima. Pretpostavku nevinosti najviše narušavaju pravni laici koji u našem društvu istupaju sa različitih pozicija. Misli da može ako pije kafu sa advokatima, tužiocima, novinarima da ima pravo da da svoje mišljenje. U slučaju Mike Aleksića, čoveka su već osudili i presudili. Laici, tviteraši pozivaju na linč čoveka. Pravnici isto, mene to jako zabrinjava, što hoće značajniji medijski prostor i onda kažu ono što se od njih očekuje. Ja na to nikada ne bih pristao - kaže Simić.

foto: Kurir televizija

Na ovu advokatovu konstataciju nadovezao se Jurić rekavši da nije sve baš tako crno belo i kao primer spomenuo slučaj na Karaburmi gde je poginuo dečak Stefan.

- Uz dužno poštovanje Simiću, moram reći nekoliko stvari. Nije sve baš tako, navešću svež primer, slučaj na Karaburmi gde je čovek u alkoholisanom stanju ubio dečaka - započeo je svoje izlaganje Igor Jurić na šta ga je advokat prekinuo da objasni kako taj čovek nije ubio dečaka, već skrivio saobraćajnu nezgodu koja se završila smrtnim ishodom. Čovek je uradio to što je uradio i posle samog saslušavanja pušten je na slobodu, a imao je sličnih krivičnih dela. Pitam se samo, da nije bilo pritiska građana i medija da li bi on bio uhapšen - rekao je Jurić.

foto: Kurir televizija

Advokat Simić je na ovo rekao da je takav vid pritiska nedopustiv.

- Taj pritisak je nedopustiv. Ne može rulja da izađe rulja i da vrši pritisak kakvo god da je krivično delo - dogovorio je Simić Juriću.

- Prvo nemojte Vi da vičete da je rulja porodica dečaka i ne vređajte porodicu dečaka. Ovo je sramotno, i ovo prekidanje je sramotno, ja ću se isključiti ako nastavi ovako - kaže Jurić.

foto: Kurir televizija

Situacija se nije smirivala, jer advokat Simić nije dozvoljavao Juriću da završi svoje izlaganje te je Igor konstatovao da nije došao u emisiju da se raspravlja, i da će napustiti ukoliko advokat ne prestane da mu upada u reč.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:34 ADVOKAT O SLEPOM PROGONITELJU: U jednom slučaju sakupio svih PET elemenata IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA