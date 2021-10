ŽESTOK OBRAČUN U BORČI, SVI SU NA NOGAMA: Popa Miću isteruju iz parohije zbog navodne zloupotrebe novca, NAROD GA BRANI!

Miodrag Nešić, sveštenik iz Borče, izbačen je po nalogu vladike banatskog Nikanora iz crkve Vodica zbog nepoštovanja discipline, neizvršavanja dužnosti i otuđenja novca, što on negira

Sveštenik Miodrag Nešić, meštanima beogradskog naselja Borča poznatiji kao otac Mića, izbačen je iz službe iz crkve Vodica u Borči u kojoj je služio, ali i Eparhije banatske, odlukom nadređenog vladike Nikanora.

Tim povodom pokrenuta je peticija jer meštani Borče smatraju da je prema njemu načinjena nepravda. Ovaj sveštenik za Kurir kaže da je borčanski starosedelac i paroh treće parohije pod koju potpadaju Borča, Krnjača i Padinska skela još od 1997. godine, da od 2010. služi u crkvi Vodica, a da je sada proteran jer je "nepodoban".

- Mi smo u Borču porodično došli 1968. godine. Svi nas poznaju. Otac sveštenik, brat sveštenik, ja sveštenik. Ovde sam završio osnovnu školu, muzičku, bogosloviju i svi me poznaju - rekao je on i dodao da se pita kome smeta, s obzirom na to da ga narod, kako tvrdi, voli.

- Imam ženu i troje dece, koju sam izveo na pravi put, ali nemaju stalno zaposlenje. Jedan sin mi je diplomirao, drugi je na drugoj godini studija, a treći je završio srednju školu. Od 2014. do 2019. smo živeli u crkvenoj kući, odakle smo izbačeni i otišli smo u nedovršenu kuću - tvrdi on i navodi da su zahvaljući trudu i radu njegovog oca, njega, prijatelja i vernog naroda Borče sagradili parohijski dom.

Željko Injac, verski analitičar Vladika Nikanor je strog Verski analitičar Željko Injac rekao je za Kurir da konkretno raščinjavanje sveštenika Miodraga Nešića ne može da komentariše s obzirom na to da nije upoznat sa celim slučajem, ali da ga to ne čudi jer je vladika Nikanor strog. Potom je objasnio da se novcem iz crkve sveštenici izdržavaju na više načina. - Deo novca od priloga ide za sveštenike, drugi za crkvu. Postoji način na koji se taj novac raspodeljuje, a onaj ko uzme deo onoga što pripada crkvi može biti sankcionisan.

Iz službe je izbačen pre dva meseca, tvrdi da i dalje ima prava da svešteno dejstvuje, ali da to ne radi jer ne želi da upada braći u parohije. - Rečeno mi je da je to navodno zbog nepoštovanja crkvene discipline, neizvršavanja crkvenih dužnosti i otuđenja novca. Da bih učestvovao u tako nečemu, ja sam morao da budem starešina ili blagajnik. Ključ od kase nemam i o novcu ne odlučujem - poriče on i dodaje da nikad nije bio na crkvenom sudu i da se protiv njega ne vodi proces.

U sredu u popodnevnim satima, dodao je, okupiće se narod koji ga podržava kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog njegovog raščinjenja. Obratio se, kaže, patrijarhu da ga primi i sasluša, ali mu je rečeno da se strpi. Vladika Nikanor juče je za Kurir rekao da ne može da komentariše to pre današnjeg dana, jer "istina ipak može da sačeka".

Podsetimo, vladika Nikanor je već 2017. godine optuživan da progoni sveštenike.

