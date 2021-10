MILAN LAINOVIĆ ZA KURIR O ZAMENSKIM VAUČERIMA: Ako nam se ne produži rok - čak 95 odsto turističkih agencija se ZATVARA!

Tatjana Matić, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija istakla je u ponedeljak da je Grčka potvrdila da neće biti produženja Uredbe o zamenskim vaučerima, tako da će grčke agencije morati da vrate novac našim agencijama odnosno građanima Srbije koji nisu koristili vaučere. Međutim, Milan Lainović, potpredsednik Asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta) skeptčan je prema ovome. On kaže za Kurir da naše agencije nisu dobile nikakve zvanične potvrde iz Grčke, čak naprotiv, informacije koje su dobijali je da ogroman broj hotela i apartmanskih kuća nema odakle da vrati novac.

foto: Kurir televizija

- Ne znam na osnovu čega je ministarka dala takvo obaveštenje, jer smo od velikog broja hotela i apartmana dobijali informacije da ove godine neće moći da vrate novac i da žele da se to prebaci na sledeću godinu. Nisam siguran da to može da funkcioniše tako kako je rekla ministarka. Pitanje je i u kom roku će oni novac vatiti. Naše agencije imaju obavezu da povrat novca izvrše 15. januara, a sumnjam da će iz Grčke stići novac do tada - kaže Lainović i dodaje da ne vidi kako Grčka može izvršiti pritisak na vlasnike hotela i apartmana da vrate pare ako taj novac nemaju.

- Jedino Grčka država da vrati novac, ali odakle njima sredstava da oni nama vrate?! Teško da će to tako funkcionisati. Ovog leta realizovano je samo oko 40 odsto zamenskih putovanja, turističke agencije u Srbiji građanima duguju oko 25 miliona evra. To je oko 200.000 putnika koji čekaju povraćaj novac. Dug po agenciji je od 50.000 do dva miliona evra. To su ogromne cifre! Nama nije problem samo Grčka, već i Španija, kao i Italija koja je već pomerila rok za 2023. Jedino realno rešenje u ovom trenutku je da se našim agencijam produži rok za vraćanja novca do 1. oktobra 2022. U suprotnom će, od 15. januara, 95 odsto agencija prestati da postoji - zaključuje Lainović.

