ŠTA KAŽU GRAĐANI O NAJNOVIJIM PODELAMA U NAŠEM DRUŠTVU? Globalni trend je deliti se na VAKSERE I ANTIVAKSERE

Deljenje na vakcinisane i nevakcinisane sve je izraženije u Srbiji. Građani koje je ekipa Kurir televizije pitala da prokomentarišu najnovije podele u društvu, rekli su sledeće:

“Mislim da ta podeljenost oslikava mnoge druge podeljenosti. Smatram da svako ko može da razumno rezonuje, može da shvati da je vakcinacija jedino rešenje", kaže jedna od njih. “Ne treba da bude podeljenosti. Svi treba da razmišljamo na takav način da zaštitimo sebe.”, kaže drugi. “Mislim da to nikako nije dobro, posebno što je trebalo da medicinski radnici zauzmu jedinstven stav po pitanju toga”, smatra treća.

foto: Kurir TV

Sociolozi sa druge strane ocenjuju da su podela i protesti deo globalnih trendova. “Vi imate takve proteste u svim informatičkim društvima od Izraela, do Slovenije, Francuske, Italije i tako dalje. Dakle, došlo je do sve manje vere u institucije. Još je neprihvatljivije to što su teorije zavere koje su prisutne počele da dobijaju neki oblik analogija sa fašizmom", naveo je sociolog Andrej Kubiček.

Nadležni poručuju da zahtevi demonstranata neće biti uslišeni - kovid propusnice i ostale mere ostaće na snazi.

(Kurir.rs)

