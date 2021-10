DR KON ZABRINUT NAKON NAPADA NA NJEGOVU KUĆU: Ko stavi ŽUTU TRAKU, taj za mene više ne postoji kao čovek! Spreman da se žrtvuje

Nakon protesta antivaksera ispred kuće epidemiologa Predraga Kona on kaže da nije uplašen, da je zabrinut, ali da će nastaviti i dalje da se bori za Srbiju.

- Nisam uplašen u nekom negativnom smislu, zabrinut svakako jesam, nije prijatno to doživljavati uz porodicu i najblaže rečeno to je potpuno neprihvatljivo - rekao je dr Kon u gostovanju na TV Prva.

On kaže da razna dovikivanja imao i ranije ali bez obzira na to kaže da ipak nije očekivao da će nekom da padne na pamet da napravi ovakav performans.

- Ne plašim se. Ja sam spreman i ozbiljno da se žrtvujem za ovu situaciju, da radim za Srbiju i dajem maksimum za Srbiju.

On kaže da je uzvikivanje "Mengele", koji je najteži nacistički zločinac upravo zbog toga što je on bio lekar i što izvodio eksperimente, nešto što je totalno suprotno njegovom biću.

- Normalno da je uvreda toga velika i žestoka - kaže on.

Dr Kon kaže da se jedva čekao 3G da bi imali opravdanje za ovako nešto.

On ističe da su kovid propusnice zaštita zdravlja, a da antivakseri štite virus.

- Oni su se svrstali uz virus. Daju mu prostora, ostaju ljudi nevakcinisani, ostaje u životu virus. Mi sprečavamo tako što uvodimo kovid propusnice da se ne bi širio virus, oni se bore za toda se širi virus - kaže on.

Kako kaže ne može se pustiti da se iz dana u dan pune bolnice i da imamo pravi medicinski front a da se ponašamo kao da se ništa ne dešava. On kaže da su propusnice da se ovo malo uspori. Ipak naglašava da je vakcinacija jedini način da se virus potisne.

- Oni koji su protiv vakcinacije direktno podržavaju opstanak bolesti. Ne samo to već i podržavaju mogućnost tog virusa da se menja, to je problem i to na globalnom nivou - kaže epidemiolog

Nepoverenje u Krizni štab se gradilo tvrdi dr Kon i to kako kaže na razne načine. Kaže da su oni koji su učestvovali u njegovom rušenjuoni koji su pomagali antivakserima koji su sada na terenu.

- Neću nikog konkretno da prozivam, ali oni će se sami prepoznati - kaže dr Kon.

On ističe da su antivakseri postajali i ranije i da su se gajili godinama, a razlog zašto nemamo dovoljan broj vakcinisanih je, kaže, upravo zato što kod nas antivakserski pokret traje punih 15 godina.

- Spušta se na vakcinaciju dece što na žalost postaje problem - kaže dr Kon i ističe da ako se ovoj deci sada uporno priča da se ne vakcinišu da će oni biti u panici kad bude trebalo da vakcinišu svoju decu.

Trenutno ponašanje antivaksera dr Kon kaže da ne želi da komentariše javno jer bi bio suviše oštar.

- Stvarno ne želim da komentarišem javno jer bi bio suviše oštar, ali onaj ko stavi žutu traku taj za mene više ne postoji kao ličnost i kao čovek. Ono što bih rekao, ne bi bilo za televiziju. Ko to uradi, taj za mene ne postoji kao čovek. Zamislite tako nešto. To je potpuno neprihvatljivo. Bolje da ćutim - kazao je on.

Trenutno kaže treba da se smire strasti, a da oni koji rade ovo teraju na podele, a onda kažu kako vlast tera na podele na vakcinisane i nevakcinisane.

foto: Kurir televizija

- Nema podele na vakcinisane i nevakcinisane. Daleko su mi značajniji oni koji nisu vakcinisani jer su oni sada najugroženiji, i oni mogu da stradaju sada u ovoj situaciji zato što su se oslonili na izmišljotine onih koji to prenose - kaže dr Kon.

Epidemiolog naglašava da sada treba potisnuti emocijie a za sebe kaže da mora da potisne sve negativne emocije i da nastavi da radi.

- Najvažnije je od svega da shvatimo da izlaza iz ove situacije bez vakcinacije nema - ističe dr Kon.

On kaže da za dve nedelje može da se vidi kakva će situacija biti ali ne više, dalje kaže može samo da se pretpostavi.

Obezbeđenje za epidemiologe

Da li će u budućnosti biti obezbeđenje za članove Kriznog štaba, Darko Obradović iz Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost kaže da mora da se vidi kako će izgledati proces radikalizacije u praksi. On kaže da slučaj napada na dr Kona država morada postupi u skladu sa zakonom o javnom redu i miru.

On ističe da antivakseri ugrožavaju ljudska prava i da se radi o ozbiljnim manipulantima.

(Kurir.rs/Blic)