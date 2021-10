MOGUĆE SPAJANJE ONLAJN NASTAVE I PRAZNIKA? Struka traži jedno, prosvetari i roditelji negoduju, postoji jedno KOMPROMISNO REŠENJE

Iako smo prethodnih nedelja imali trend smanjenja broja opština u kojima škole idu po kombinovanom modelu, a još manje onih koje nastavu praktuju onlajn, epidemiološka situacija u zemlji zahteva nešto drugačiji pristup. Medicinski deo Kriznog štaba već danima napominje da je neophodno sve škole prebaciti na nastavu na daljinu na barem 10 dana, ali i Ministarstvo prosvete sada to navodi kao mogućnost.

Broj obolelih đaka u školama širom Srbije je možda dvostruko veći nego što je prijavljen, rekao je pre dva dana epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

- Svi iz medicinskog dela Štaba podržali su kolege pedijatre da se uvede barem desetodnevni onlajn sistem. Skrećemo pažnju da podaci kojima raspolažemo nisu dobri. Na terenu je drugačija situacija, jer se ne testiraju sva deca. Ne prijavljuje se sve kako je bilo, odnosno, u odnosu to na prijavljen broj slučajeva kod dece, može biti da ih ima čak i duplo - rekao je Tiodorović, komentarišući odluku da se od ove nedelje ne pređe na onlajn nastavu u školama.

On je dodao da deca dolaze bolesna u školu.

- Nastavnici prijavljuju da deca dolaze sa sumnjom na simptome kovida, ali da ih roditelji šalju u školu, jer nemaju drugi način da to reše. Time se dovode u opasnost svi, i ta deca i ostali đaci - dodao je Tiodorović.

Ministarstvo prosvete i dalje ostaje pri stavu da zaražavanje dece dolazi od "spoljnih faktora" i da se ne dešava u školi. Stav da je onlajn nastava poslednja opcija, a da školski sistem još nije doteran do duvara branjen je i prošle nedelje kada je lista škola koje idu po kombinovanom modelu dodatno skraćena. Međutim, ovaj stav je počeo da se dovodi u pitanje početkom ove sedmice.

Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da će u četvrtak razgovarati sa predstavnicima zdravstvenog dela Kriznog štaba o tome da li će biti potrebno uvođenje onlajn nastave u školama od jedne ili dve nedelje.

- Činjenica da se više mladih zaražava ne znači da je korona potekla iz obrazovnih struktura nego spolja. Danas ćemo imati sastanak u Ministarstvu zdravlja. Sada, to je moje mišljenje, nije realno da se onlajn nastava organizuje bar za one učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, pa nije realno ni za one od petog i šestog razreda. Jednostavno se postavlja pitanje ko će onda da čuva tu decu - rekao je juče Ružić i istakao da njegovo resorno ministarstvo ne može samostalno da donese odluku za celu Srbiju već to moraju da učine Krizni štab i Vlada naše zemlje.

Mini raspust

Ono što bi moglo da bude kompromisno i elegantno rešenje između medicine i školskog sistema jesu samo šuškanja i nagađanja da bi se moglo preći na onlajn nastavu od sledeće ili one tamo sedmice na deset dana. Ova nagađanja bi mogla i biti realno rešenje s obzirom da su 11. i 12. novembar neradni zabog državnog praznika Dana primirja u Prvom svetskom ratu i taman se spajaju sa vikendom.

Na ovaj način bi se dobilo desetak dana kada deca ne bi bila u kolektivu i što bi uticalo na smanjenje broja zaraženih, a onda bi ove godine zimski raspust mogao da počne već krajem decembra i da bude iz jednog umesto dva dela.

- Što se tiče broja zaraženih tu se ništa drastično ne menja u odnosu na prethodne nedelje. Stavovi nastavnika i roditelja o onlajn nastavi su podeljena kao i o svemu u društvu. Moja stav je da struka treba da da konačni sud, ali zašto linearno donositi odluku za čitavu Srbiju ako je u nekim školama situacija stabilna. Na kraju krajeva, čemu onda priča o semafor modelu. S jedne strane Ministarstvo prosvete govori da je situacija stabilna, dok Krizni štab priča da je situacija katastrofalna - tako da ne znamo ni sami. Svakako, opcija za prelezak na onlajn treba da bude poslednja, kada se iscrpe sve druge mogućnosti. Takođe, i produženi vikend za 11. i 12. novembra u kombinaciji sa, na primer, kombinovanom nastavom bi moglo da bude dobro rešenje, zašto da ne - rekao je Aleksandar Markov ispred Foruma beogradskih gimnazija.

Da škole nisu preterano oduševljene idejom onlajn nastave potvrđuju i reči Predraga Jovanovića, direktora srednje medicinske škole "Beograd".

- Stanje je što se tiče broja zaraženih je nepromenjeno. Najgore je bilo na početku. Tada je bila baš teška situacija jer je bilo zaraženo dosta zaposlenih. Ne znači da su sve škole iste, ali trenutno u našoj školi je situacija dosta dobra. Na početku je bila skoro pa ugrožena nastava, ali smo to nekako pregurali. Roditelji se vode željama učenika, a deca su se uželela jedna drugih. Bili su razdvojeni i nedostajalo im je, a roditelji rade i misle kako deca kažu - ispričao je Jovanović

Ipak, osnovne škole su pod najvećim znakom pitanja i ukoliko bi se krenulo na onlajn nastavu to bi prestavljano veliki problem za roditelje pogotovo najmlađih osnovaca.

- Nema tu puno priče. Prelazak na onlajn nastavu nikako nije dobro rešenje iz gledišta obrazovno-vaspitnog rada. Većina roditelja nije za to. S druge strane imate i struku i ljude koji odlučuju o tome. Suštinski mi funkcionišemo, radimo, malo je otežano, ali radimo. Mi smo velika škola i imamo 92 odeljenja od kojih, ovoga momenta, šest ide po kombinovanom modelu - ispričao je Dragoljub Gacić, direktor OŠ "Nikola Tesla" u Vinči.

Sličnog stava su i u beogradskoj osnovnoj školi "Branislav Nušić".

- U proseku na nedeljnom nivou imamo dvoje do troje zaraženih učenika i jednog nastavnika. Tako da nastava nije ugrožena, sve je pokriveno zamenama. Ipak, volela bih da naglasim da imamo problema. Nije samo moja škola u pitanju, ali najveći problem je da se nađu zamene, jer faktički svi nastavnici koji su bili raspoloživi na Birou oni su upsoleni na zamenama. S te strane imamo problem. Inače, moj stav je da su deca najzaštićenija u školi jer smo mi u obavezi da se držimo propisanih strategija prevencije, dok su na onlajnu deca prepuštena roditeljima i njihovoj odluci kako će ko štiti svoje dete. Preovlađujuće mišljenje među roditeljima jeste da se zadrži ovaj prvi model nastave jer smo iskusili onlajn nastavu i koliko god smo se mi trudili, tu je bilo dosta propusta. Efekti onlajn nastave nisu onakvi kakvi smo očekivali da budu, ali bolje i onlajn nastava nego nikakva. Takođe, saglasna sam s ministrom Ružićem da je roditeljima problem ko bi im čuvao decu dok su oni na poslu - objasnila je Mirjana Stefanović, direktorka ove osmoletke.

