MAME U SRBIJI PROTIV PREDLOGA KRIZNOG ŠTABA! Nezadovoljne stečenim znanjem dece tokom onlajn nastave, ukazale na PREGRŠT PROBLEMA

Predlog Kriznog štaba da se zbog loše epidemiološke situacije među školskom decom pređe u potpunosti na onlajn nastavu doneo je nove brige za roditelje.

Jovana Ružičić, direktorka Centra za mame rekla je da su majke u Srbiji vrlo nezadovoljne stečenim znanjem dece tokom onlajn nastave.

- Komplikovana je situacija, roditelje male dece u jednom problemu, roditelji veće dece u drugom. Šta će biti u budućnosti, niko ne zna. Ima raznih problema. Kod manje dece je to da li dete zna da upravlja kompjuterom, da li ga uopšte poseduje, deca slabo mogu da isprate nastavu i treba im pomoć. Roditelji starije dece imaju drugi problem, međuljudski odnosi, kako se rešava konflikt npr, a to se sve uči u školi što je mnogo važnije od nekih hemijskih formula. Ono što mi čujemo od ostalih mama je da su vrlo nezadovoljne stečenim znanjima kod dece. Korona je predstavila ceo set izazova, ja nisam doktorka i ne znam šta je najbolje, ali mogu da pričam o društvenim pritiscima - rekla je direktorka Centra za mame gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Jovana je istakla da mnogo domaćinstva nema uslove za onlajn nastavu.

- Ogroman je problem to što mnogo domaćinstva nema internet a kamoli kompjutere, tablete. U ovakvim situacijama, one porodice koje su najugroženije su na granici da pređu u neku narednu kategoriju siromaštva. O tim porodicama se nije dovoljno mislilo, sve odluke imaju posledice, a ovde se bavilo samo prvim krugom odluka. Odluke bi trebalo da se donose u dogovoru sa roditeljima. Da vidimo kako su druge zemlje radile po tom pitanju, bilo bi sjajno da se više čuje glas roditelja. Nije mi jasno kako mame uspevaju sve što uspevaju, one su carice na dnevnom nivou, nemam konkretan odgovor kako nalaze vremena i za posao i za decu i sad onlajn nastavu i prilagođavanje tome - rekla je Jovana.

