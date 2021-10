PSIHIJATAR O PROTESTIMA I NAPADIMA ANTIVAKSERA: Svet je polarizovan! Bojim se da će agresivnih reakcija biti sve više!

Jedan pacijent u Beogradu juče je nožem nasrnuo na ekipu Hitne pomoći, koja je došla da mu ukaže pomoć, i to samo zato što su ga zamolili da stavi masku! Ovaj incident zgrozio je javnost, a ovo je samo poslednji u nizu ispada onih koji ne veruju u vakcine i mere. Antivakseri su organizovali proteste, pojavljivali se ispred stanova članova kriznog štaba, pretili im, a psihijatar dr Ivica Mladenović kaže za Kurir da se boji da će polarizacija koja je svuda u svetu, pa i kod nas, još dodatno eskalirati, te da bi agresivnih ispada moglo da bude još više.

- Bojim se da je svet ušao u jednu polarizaciju i žao mi je što je to zbog vakcine, koja je jedno od najvećih dostignuća u medicini. To je prouzrokovao politički establišment na globalnom nivou. Žao mi je što ljudi dolaze u situaciju da, slušajući različite priučene ljude, donose zaključke koji su u najmanju ruku diskutabilni. Ove što su protiv vakcine ljudi zovu antivakseri, ali većina to nije. Da bi bio antivakser moraš da znaš šta je vakcinacija. To su ljudi koji su podložni teorijama zavere i bojim se da će biti sve više impulsivno-agresivnih reakcija i da će na meti biti ljudi koji nisu ni krivi ni dužni - kaže dr Mladenović koji smatra da bi trebalo da se uvede obavezna vakcinacija koja bi prema njegovom mišljenju pomogla da se ljudi ne dovode u zabludu.

- Ljudi su sluđeni, a kada su sluđeni, skloni su teorijama zavere i njihove reakcije mogu biti čak i agresivne - zaključuje on.

Kurir.rs/R. K.