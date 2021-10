KORONA VIRUS UZIMA DANAK: Srbija za samo godinu dana izgubila ceo jedan grad

U Srbiji je u septembru mesecu, kada se zahuktao četvrti talas korone, duplo više ljudi umrlo nego što je rođeno beba. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), u septembru ove godine rođeno je 5.511 mališana, što je za 3,5 odsto manje nego u istom mesecu prošle godine. U istom vremenskom intervalu, međutim, Srbija je ostala bez 11.032 stanovnika što je povećanje od 35,8 odsto u odnosu na septembar 2020.

Računica je jasna i jednostavna, Srbija je samo u septembru ostala kraća za 5.521 stanovnika.

Ništa bolje ne deluje ni statistika ako se gleda situacija u prva tri kvartala ove godine. Od početka 2021. u Srbiji je rođeno 45.476 beba ili 1,7 odsto manje nego lane, dok je preminulo 93.713 ljudi ili 19,5 odsto više nego u istom periodu 2020.

Kada se to sabere i oduzme, u prvih devet meseci ove godine već smo ostali bez skoro 50.000 stanovnika, tačnije njih 48.237. Ako se bude nastavilo ovim tempom, a nema sumnje da hoće s obzirom na veliku smrtnost od korona virusa tokom oktobra, ovu 2021. bismo mogli da završimo sa negativnim prirodnim priraštajem od 70.000, dakle za samo 12 meseci izgubili bismo grad veličine Kraljeva, Kruševca ili Čačka.

Podsećamo, poslednje projekcije govore da bi Srbija, koja trenutno ima nešto manje od 6,9 miliona stanovnika, već 2030. mogla da spadne ispod šest miliona!

- Već do 2030. godine, to jest do trenutka kada bi Srbija trebalo da se priključi EU, ukupan broj stanovnika sa mestom uobičajenog boravka u zemlji, prema očekivanom scenariju, bio bi oko šest miliona. Smanjenje bi se nastavilo od 2030. do 2050. godine, doduše, nešto sporijim tempom, što bi do sredine veka dovelo do broja od gotovo dva miliona stanovnika manje ili za 30,4% manje nego danas - rekao je nedavno demograf sa Instituta za društvene nauke Vladimir Nikitović.

(Kurir.rs/Blic)