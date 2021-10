KORONA RAZARA DECU, ONLAJN NASTAVA SVE IZVESNIJA: Sve teže kliničke slike kod mališana, četvoro dece na respiratoru!

Broj dece obolele od kovida iz dana u dan raste, na Institutu za majku i dete i dečjim klinikama u Tiršovoj i "Dr Dragiša Mišović" ukupno je 47 mališana, od kojih se čak šest na respiratoru bori za život, upozoravaju lekari.

Naglašavaju da je u ovom talasu delta soja koronavirusa dvostruko veći broj pregleda dece sa simptomima kovida 19, da imaju teže kliničke slike, zbog čega apeluju da đaci pređu na onlajn nastavu kako se u školama ne bi zaražavali i donosili virus kući.

Premijerka Ana Brnabić rekla je juče da Institut "Batut" drži sastanke s medicinskim delom kriznog štaba i s Ministarstvom prosvete o tome da li će učenici preći na onlajn nastavu i šta bi bile dalje preporuke za škole.

- Oni će danas imati još jedan sastanak i onda će kriznom štabu dati neku preporuku. Očekujem da vidim tu preporuku. Ono što je meni izuzetno važno i što mislim da ne treba da se menja, to je svakako da deca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole nastave da idu u školu - rekla je ona na konferenciji za novinare u Kragujevcu i dodala da će se razgovarati i sa sindikatima da bi se čulo i njihovo mišljenje, kao i da će se razmatrati mogućnost da se malo pomeri školski raspust.

Dr Olivera Ostojić, načelnica dečje klinike u KBC "Dr Dragiša Mišović", rekla je za Kurir da je tu hospitalizovano 32 dece s težom kliničkom slikom nego u prethodnim talasima.

- Ima mnogo više dece sa jednostranom i obostranom upalom pluća. Neka deca više od sedam dana imaju povišene temperature, a neka digestivne probleme poput povraćanja, dijareje. Primetno je da se javljaju malo starija deca sa jedinim simptomom glavoboljom - navela je ona i dodala da su se deca zarazila u porodici, školi, na raznim dešavanjima, proslavama rođendana

. - Virus je toliko uzeo maha da su jedino rešenje kako bi se sprečile ozbiljnije kliničke slike i prenos virusa strogo pridržavanje mera u školama, vrtićima, ali i vakcinacija. Virus se spustio u grupu s najmanjim procentom vakcinisanih, traži nevakcinisane kako bi opstao - istakla je dr Ostojić.

I prof. dr Vladislav Vukomanović, zamenik direktora Instituta za majku i dete, kaže da je u ovom talasu dvostruko veći broj pregleda dece sa simptoma kovida 19, veći je broj mališana u bolnicama s težom kliničkom slikom i više ih je i na respiratoru.

- U Institutu za majku i dete je desetoro dece s kovidom, četvoro je na respiratoru. Imaju 17, 16, sedam godina, a najmlađa je beba od šest meseci. I dalje su u dosta lošem stanju - rekao je dr Vukomanović za RTS i dodao: - Pored vakcinacije i poštovanja mera, treba ozbiljno razmotriti meru da deca pređu na onlajn nastavu i onda proceniti da li ima efekta od toga, pre nego da sada procenjujemo da li raste broj zaražene dece.

U Dečjoj klinici u Tiršovoj je petoro dece s kovidom, od toga je dvoje na respiratoru.

Alarmantno i u Nišu

Dnevno po 70 zaražene dece

Direktor Doma zdravlja Niš Milorad Jerkan rekao je za Betu da je poslednjih dana znatno povećan broj dece obolele od kovida, zbog čega je povećan broj ordinacija u dečjoj kovid ambulanti:

- Pedijatri dnevno pregledaju 350 do 400 deteta, a 50 do 70 njih je pozitivno. Od 1. do 25. oktobra koronavirus je potvrđen kod 1.311 deteta. Više od polovine njih je starosti od sedam do 14 godina, 11,5 odsto su mlađi od šest godina, a 13 odsto ima između 15 i 18 godina.