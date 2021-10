STRUČNJACI OTKRILI ZAŠTO SE VAKCINISANI ZARAŽAVAJU KORONOM: Šta je odlučujuće u eliminaciji virusa a pacijenti često zanemaruju

Prof dr. Borislav Kamenov imunolog sa Medicinskog fakulteta u Nišu ističe da je broj vakcinisanih u jednoj zemlji vrlo značajan, ali da pre svega, stanje organizma mora da bude dobrog zdravlja.

Kako objašnjava, prevencija je od izuzetne važnosti, mnogo pre nego dođe do bolesti, na šta pojedini pacijenti često ne obraćaju pažnju.

- Video sam dosta pacijenata koji su primili vakcinu pa su se razboleli. Ja sam video da su imali neke probleme pre nego što su se razboleli, ali na to nisu obraćali pažnju. Mnogo je važno da se ljudima koji prime vakcinu, primi, a to neće da se desi ako ne vode računa o imunitetu. Imunitet je odlučujući u eliminaciji virusa, i važno je da se prva bitka bije na nivou makrofaga - objašnjava Kamenov.

Kamenov dodaje da u procesu pomažu i antitela, a kada su ona u manjem nivou borba je na nama. On navodi da ako je sistem loš, to je podložno tlo za razvoj virusa.

- Imunitet nas štiti dok nas štiti, a na kraju može da nas ubije, to je citokinska oluja o kojoj se priča - ćelijski imunitet se preterano aktivira. Moramo imunitetu da damo centralno mesto u ovoj priči. Pacijenti pre uzimanja svakog leka, treba da se kosultuju sa lekarima, i ništa ne treba da se uzima na svoju ruku, jer to može da dovede do pogoršanja stanja. Ja sam uvek za one preporučene lekove. Ovaj virus nije samo infekcija, već i truje - rekao je Kamenov.

Kada imunitet opadne, mora se brzo reagovati, a imunitet se diže pojačavanjem vitamina D i vitmina C. To je ključno, i zato treba da se proverava da se vidi na kom su nivou, jer će se neki iznenaditi koliko je nizak, navodi Kamenov.

- Ljudi i pre zime imaju probleme, truju se hranom, a ako pustimo trovanje i intoksikaciju bez mera da ih sprečimo, nema vajde ništa što posle toga radimo. Ljudi me zaustavljaju na ulici, usahli, propali, nemaju svest o prevenciji i održavanju zdravlja. Nije to samo u Srbiji, svuda je problem. Umorni ste, ma baldisali ste, a nemate nikakvu dijagnozu. Loša hrana nam najpre oduzima energiju, energija je potrebna i za varenje, a kada je trošimo da svarimo lošu hranu koja nas još i truje, pravimo veliki problem - rekao je Kamenov.

Dr. Petar Kočović profesor informacionih tehnologija objašnjava da je vakcinacija lični izbor, ali ako smatramo da više budemo u cirkulaciji, treba da se vakcinišemo. Kako dodaje, od prošlog ponedeljka, u Evropi i svim državama broj zaraženih pacijenata dramatično raste.

Kako ističe, Srbija je pre nedelju imala najviše zaraženih u svetu, uprkos svemu što država radi za građane, a danas smo šesti ili sedmi na listi.

- U Rumuniji je tragično, ali Baltičke zemlje su nas prošle na toj listi i tamo je tragedija. Više zaraženih na 100.000 stanovnika imaju od nas - rekao je Kočović.

Kako je dodao, Španija i Portugalija su trenutno na boljoj poziciji, dok kod nas sve od sredine jula ide jako sporo, dodajući da je napredak u pojedinim zemljama potkrepljen vakcinacijom.

- Postoje i anomalije u pojedinim zemljama, gde su se ljudi vakcinisali samo prvom dozom, ili drugom, a o ostalim vakcinama ne razmišljaju - objašnjava Kočović.

(Kurir.rs/Pink)