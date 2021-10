DA LI ZNATE NEKOGA VAKCINISANOG KO JE IMAO TEŽU KLINIČKU SLIKU?! Učenici zanemeli nakon ovog pitanja NISU HTELI DA DIGNU RUKU

Veoma je važno da se mladima kroz diskusiju argumentovano objasni zašto je neophodno da se vakcinišu protiv kovida.

To je zaključak tribine održane u Domu učenika srednjih škola "Milutin Milanković" koja je održana u cilju edukovanja mladih o vakcinaciji.

Na tribini o bolesti izazvanoj virusom SARS-CoV-2 i neophodnosti vakcinisanja sa četrdesetak đaka u Domu učenika srednjih škola "Milutin Milanković" u Beogradu razgovarali su gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić, direktor doma Nenad Milenović, epidemiolog Predrag Kon i imunolog Srđa Janković.

- Glavni utisak je bio da su mladi ljudi zainteresovani da razgovaraju o tome. Postavljaju pitanja i jednostavno kroz tu diskusiju mora se voditi računa da im se jasna argumentacija da. To je bio glavni utisak. Nisu svi protiv vakcine. Samo su samo takav utisak mediji izvukli. Kad smo ih pitali na početku tribine ko je za vakcinu, niko nije digao ruku, nekoliko njih je kasnije reklo da su zapravo vakcinisani, ali nisu hteli da dignu ruku. Jako je opasno da se stvori atmosfera da si "in" ako si protiv vakcine. To je opasno i na tome treba da se radi. Mislim da su na kraju tribine mnogo više popustili - rekao je Radojičić u jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Milenović je naglasio da se studenti nažalost više informišu o koroni putem društvenih mreža.

- Imali smo posle te tribine nekoliko gostovanja gde je na različite načine prikazano to kako su se đaci izjasnili. Bilo je 40 učenika i većina je rekla da je protiv vakcinacije. Bio je tu i doktor Predrag Kon i gradonačelnik. Najfrapantnija situacija mi je bila kad su upitani đaci da li poznaju nekoga ko je vakcinisan, a da je došao u situaciju da se zarazio i imao težu kliničku sliku. Niko od njih nije digao ruku. Znači da nemaju odgovor kad im date neke pozitivne argumente. Oni se nažalost informišu putem društvenih mreža i tome poklanjaju pažnju - rekao je Milenović i dodao da je u domu gde boravi 300 studenata samo 20 vakcinisano.

foto: Kurir televizija

Najavili su da će se održati još tribina u cilju edukovanja mladih.

foto: Kurir televizija

Radojičić se osvrnuo i na trenutno lošu epidemiološku situaciju u zemlji i prokomentarisao da je uvođenje kovid propusnica dobar način koji funkcioniše svuda u svetu. Najavio je i mogućnost produženja trajanja propusnica.

Kurir.rs/M.L.

