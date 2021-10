DR UDOVIČIĆ: Lekari antivakseri KRIVIČNO DA ODGOVARAJU ZA TO ŠTO LAŽU! Kasno bude kad ONI KOJI IH SLUŠAJU ZAVRŠE NA RESPIRATORU!

Lekari antivakseri, koji lažu, krivotvore naučne podatke i selektivno ih saopštavaju, treba i krivično da odgovaraju, a ne samo da gube licencu za rad. Jer oni tačno znaju šta rade, a zbog njih za mnoge koji ih slušaju, nažalost, bude kasno kad dođu do respiratora, ističe za Kurir anesteziolog, pukovnik doc. dr Ivo Udovičić, komandant kovid bolnice Karaburma.

Na svakakvim Jutjub kanalima, pa i na televizijama, navodi ovaj doktor, razni lekari, čak i naši uvaženi profesori, izvrću medicinske činjenice.

- Onaj ko to radi namerno treba da odgovara ne samo pred Sudom časti Lekarske komore već i krivično. Neko ko uzme deo podataka iz studije i prezentuje ih tako da izgleda kao da vakcina nije efikasna - ne pominjući ostatak studije koji kaže da je vakcina i te kako efikasna jer sprečava teži oblik bolesti, sprečava da pacijent ode na respirator i umre - treba da odgovara. Tim pre što ih mnogi slušaju, pa za njih bude kasno kad dođu do respiratora - naglašava dr Udovičić.

KOLEBLJIVE DA UVERIMO Koliko god da se zatvaramo i kakve god mere da preduzimamo, ističe dr Udovičić, neće dati efekta ukoliko ne vakcinišemo više od 80 odsto populacije. - Moramo se truditi da uverimo kolebljive da je vakcina bezbedna i efikasna. Antivaksere nećemo, a njih je pet odsto u svakoj državi. Oni su i protiv onih vakcina koje bebe dobijaju po rođenju. Ali jako nam je bitno da preostalih 40 odsto nevakcinisanih a kolebljivih, koji slušaju i jedne i druge, shvate da su vakcine bezbedne i efikasne - kaže dr Udovičić.

Dodaje i da, kada čita i poverava šta govore ti doktori, vidi da namerno izvrću činjenice.

- Oni vam daju samo pola informacije, nikad celu, pa kažu: "U Izraelu su se skoro svi vakcinisali, a imaju pet ili deset hiljada obolelih dnevno". Uglavnom se sada vade na zemlje koje imaju veliki procenat vakcinisanih. Ili govore da je Engleska vakcinisala 80 odsto stanovništva, a da imaju porast broja zaraženih. Ali nikad neće reći informaciju do kraja - koliko je hospitalizovanih od tih zaraženih, koji je odnos vakcinisanih i nevakcinisanih u jedinicama intenzivne nege, na respiratorima, kao i umrlih i preživelih. E to vam nikad neće reći, a to je krucijalno pitanje vakcinacije - ističe dr Udovičić.

Nepotpune informacije, navodi dr Udovičić, mogu da iznose laici koji pojma nemaju o tome, ne umeju ni da pročitaju naučni rad, jer takav rad ne može biti objavljen u Njujork tajmsu, nego u Lansetu.

- Ali kada lekari pričaju o studiji, moraju da daju punu informaciju, jer oni sve tačno znaju. Na koji god medicinski stručni sajt da odete, dobićete hiljade i hiljade radova o bezbednosti i efikasnosti vakcine, procentu i vakcinisanih i nevakcinisanih koji umiru. Kad lekari govore poluinformacije, znači da lažu jer im je dostupna sva medicinska dokumentacija. I za to moraju da odgovaraju i krivično - kaže dr Udovičić i dodaje da studije prolaze niz recenzija dok dobiju saglasnost za objavljivanje, kao i da su lako proverljive i podložne kritikama.

VAKCINA NE ŠTITI 100 ODSTO Doktor Udovičić naglašava da i mi, kao i svi, imamo zaražene a vakcinisane, ali da oni u ogromnom, neuporedivo većem procenu bolje prolaze od nevakcinisanih. - To ne može da se meri, za to i ne trebaju studije. Tačno je da nam umru i vakcinisani. Ali je procenat vakcinisanih koji umru zanemarljiv u odnosu na onaj nevakcinisanih. I uglavnom umiru vakcinisani koji imaju neki od težih oblika prateće bolesti i oni starije životne dobi - ističe dr Udovičić i podseća da niko nije rekao da vakcina štiti sto odsto.

(Kurir.rs/J. S. Spasić)