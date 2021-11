OVO SU NAJSREĆNIJE PORODICE U SRBIJI: Parovi nisu mogli da imaju decu, a onda im rode donele čak SEDAM ZLATNIH MALIŠANA

Kako izgleda kada se posle mnogo godina borbe za potomstvo bračni par ostvari u ulozi roditelja, najbolje znaju porodice Krstić i Majoroš iz Subotice koje su rode posle bezbroj vantelesnih pokušaja posetile čak sedam puta!

Naime, majke Mira i Željka na svet su donele ukupno sedmoro mališana posle isto toliko godina pokušavanja.

Dvoipogodišnje trojke Majoroša - Luka, Mateja i Mia, prvenci su roditeljima koji su im uneli radost u život nakon niza neuspelih i bolnih intervencija - HSG, laparaskopija, histeroskopija i inseminacija.

"Svaki zahvat je bio bolan, suprug mi rekao da ne može više da me gleda da me boli i da će me voleti bez dece. Poklekla sam malo, mislila sam da ću odustati. Nisam htela da sedimo sa pedeset godina, a da postoji mogućnost mogla sam da probam a nisam", ispričala je Željka za Kurir televiziju i poručlila budućim majkama da nikad ne osustaju.

Njen suprug Denis kaže da mu nije bilo sve jedno da gleda njenu nervozu i da trpi tu neizvesnost.

"Hteo sam emotivno i psihički da je podržim, koliko toliko", iskren je ovaj otac veselih trojki.

Ništa manje emotivno nije bilo ni u porodici Krstića. Vantelesna oplodnja im je uspela iz prvog pokušaja, pa su postali brojniji za još četiri člana, koje su bile prve četvorke posle sedam godina rođene 2018. godine u Srbiji.

"Meni nije bilo teško jer sam verovala doktorima. Prepustila sam im se i verovala im. Nije mi bio stres, kasnije jeste u trudnoći, održavanju i ležanju u bolnici", kaže Mira.

Njen suprug Mladen savetuje parove da u čitavu priču uđu što mlađi. Najstariji sin koga su dobili prirodnim putem, Vasilije, ne krije da su mu braća i sestre najdraži na svetu.

"Drago mi je zato što je to bio moj poklon za rođendan!"

