STIŽE NAM I ZIMA! Meteorolog Đurić najavio veliki pad temperature, vreme se menja preko noći, a otkrio i kad bi MOGLO DA ZAVEJE

Meteorolog Đorđe Đurić najavio je veliki pad temperature za čak desetak stepeni u narednim danima i dodao da ćemo prve znake zime videti već u drugoj polovini novembra!

- Imamo potpuno uobičajenu situaciju za ovo doba godine. Neki bi rekli da su za to krive drastične klimatske promene, ali to je samo oscilacija oko srednjih stanja. Ako se vratimo u prošlost videćemo da je temperatura u ovom delu godine išla i iznad 25 stepeni. Nije neuobičajeno. Bilo bi opasno da je svaki dan 20 stepeni - objasnio je Đurić u Pulsu Srbije.

Za četvrtak je najavljena temperatura od 25 stepeni, a već sutradan sledi pad temperature za čak desetak stepeni.

- Pad temperature u ovom slučaju označava samo da se vraća na prosečne vrednosti za ovo doba godine. Zakoračili smo dublje u jesen. Prosek za ovaj deo novembra je od 11 do 15 stepeni - istakao je Đurić.

Meteorolog se osvrnuo i na pitanje klimatskih promena. Mnoge je zabrinula činjenica razlike u temperaturi.

- Da bismo došli do zaključka da li je došlo do klimatskih promena treba da posmatramo dugi niz godina. Merenja u Srbiji postoje 150 godina. Kad pogledamo te rezultate i merenja vidimo da smo na kraju 19. veka imali miholjska leta u oktobru. To jedne godine bude više izraženo, a druge manje. Pre nekoliko godina smo imali u oktobru vrlo visoke temperature. Ove godine smo imali hladni april, hladan maj, pa smo zakoračili u vrelo leto. Ipak, još imamo sva godišnja doba. Potrebno je da prođe još 50 godina da bi videli da li će doći do globalnog zagrevanja ili su u pitanju ciklusi - podsetio je Đurić.

Dodaje da je rano govoriti o zimi, ali da nas očekuje uobičajena jesen.

- Sada je rano za zimu. Pred nama je jedna uobičajena jesen sa čestim oscilacijama kad su temperature u pitanju. Sredinom novembra doći će do postepenog pada temperature. Prve znake zime osetićemo u drugoj polovini meseca, a kako se bude približavala bićemo svedoci da će pasti i sneg - rekao je Đurić.

Kako je objasnio, događaju se burni meterološki procesi, ali naglašava da ključnu ulogu igraju procesi u atmosferi.

- Česte su ekstremne pojave poslednjih godina, 2014. godine došlo je do katastrofalnih poplava u Srbiji. Srećom, takve nesreće se dešavaju retko. Ne znam da li smo mi kao ljudi dovoljno veliki da utičemo na takve promene. Na lokalnom nivou sigurno da, zagađujemo vazduh, reke. Primetno je da je čovek odgovoran što se toga tiče. U prethodnom periodu imali smo zagađenje vazduha. Tu je čovek kriv. Svi sada optužuju maglu. Ona je nastala prirodnim putem. Kad zagađene čestice dođu u kontakt sa maglom, onda dolazi do zagušenja. Srbija je u oktobru bila među najzagađenijima u svetu. Događaju se burni meterološki procesi. Sve zavisi od procesa u atmosferi - podvukao je Đurić.

Za sada klima prema njeogvim rečima ne treba da nas brine.

- I dalje je umereno-kontinentalna i treba da smo zahvalni na tome i da uživamo u našoj zemlji - rekao je Đurić.

