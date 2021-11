OZBILJNO UPOZORENJE STRUČNJAKA: Zbog divlje gradnje i nepoštovanja propisa čak 50.000 objekata u Beogradu bi moglo da se uruši!

Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije, posle zemljotresa koji su pogodili Kragujevac, a prethodno i Mladenovac, kaže za Kurir da bi jak zemljotres jačine šest stepeni Rihterove skale, koji bi, kako upozoravaju stručnjaci, mogao da se desi u narednih deset godina, posebnu štetu naneo u ruralanim područjima i manjim gradovima, gde se još uvek nalazi puno objekta stare gradnje koji nisu izgrađeni po seizmičkim propisima.

foto: Kurir

- Tako je bilo i prilikom zemljotresa u Kraljevu, Valjevu, Mionici... Međutim, većina tih pobjekata je napuštena u zadnje vreme, tako da možda ne bi bilo toliko ljudskih žrtava, ali bi bilo velike materijalne štete. Zgrade i objekti u velikim gradovima, kao što su Beograd, Novi Sad i Subotica bi trebalo da budu bezbedni ukoliko su prilikom gradnje poštovani seizmički propisi i pravila struke. Međutim, divlje gradnje ima mnogo kod nas. Imamo naselja kao što je Veljko Vlahović, naselje iza Braće Jerković, Kaluđericu, delove Železnika, pa i centra grada gde ima dosta objekata koji su divlji građeni. U Beogradu je veliki problem i sa gustinom naseljenosti i nepoštovanjem razmaka između objekata, te bi eventualno urušavanje neke višespratnica moglo da dovede da rušenja i druge zgrade na koju bi pala. Statistika kaže da bi se, u slučaju zemljotresa od šest stepeni, pet do 10 odsto objekata urušilo, a ako u Beogradu imate 500.000 objekata, to znači da bi do 50.000 njih moglo da se uruši. A to uopšte nije malo.Takođe, jači zemljotres rušilačke snage bi mogao da dovede do velikog broja žrtava - kaže Rodić.

Mnogi stručnjaci upozoravaju da prilikom zemljotresa treba da se stane ispod vrata, a Rodić objašnjava zašto je to tako:

- Iznad vrata postoji takozvani nadvratnik. Ako je, na primer, zid od cigle iznad vrata se izbetonira betonski nadvratnik i on daje neku sigurnost prilikom zemljotresa. Najbolje je tu stati i sačekati pomoć ili se podvući pod neki jači sto. Nikako ne treba ići u hodnik i na stepenište, jer je tu najveća opasnost od urušavanja. Takođe, kada se izađe iz zgrade, treba se udaljiti i otići na čist prostor. Svakako treba izbegavati područja gde su dalekovodi - objašnjava Rodić.

Kurir.rs/R. K.