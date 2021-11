ANTIVAKSERI: UBITI KONA KAO ĐINĐIĆA PA DA SVI ODAHNEMO! Protivnici vakcina ga nazivaju Jevrejčinom i Rokfelerovim plaćenikom!

Antivakseri već danima upućuju užasne pretnje članovima kriznog štaba i neistomišljenicima. Okupljali su se pod prozorom epidemiologa prof. dr Branislava Tiodorovića, dr Milanku Šekleru su poručivali da "metak rešava problem", a pred zgradom epidemiologa Predraga Kona uzvikivali su da je Mengele i da ga treba uhapsiti.

A sada na Vajber grupi, u kojoj savetima o "iveremektinu" ugrožavaju i sebe i svoje porodice, nazivaju Kona "Jevrejčinom koji odmah treba da završi kao Đinđić" i da je Rokfelerov plaćenik.

Jedan od članova grupe piše: "Dobrovoljno se javljam da ubijem Faućija (dr Entoni Fauči, glavni medicinski savetnik Bele kuće, prim. aut.), ono američko go*no što hoće nekoga da prisili da se vakciniše. Bolje je da se sakupi 100 sposobnih i likvidira ovu ološm pa da normalan svet živi dalje, a ove Jevreje (aludira na dr Kona, prim, aut.) pobiti pa da odahnemo svi."

Sad na društvenim mrežama ponovo Kona i Šeklera nazivaju ustašama i upoređuju ih sa monstruoznim Eugenom Didom Kvaternikom, u čijoj su nadležnosti bili svi ustaški logori do njegovog sukoba sa Pavelićem.

Vesna Tomić, socijalni psiholog, rekla je za Kurir da je zanemela kada je čula da su ljudi spremni na ovako nešto i da smo došli do toga da jednom lekaru prete smrću.

- Šokirana sam do koje mere ljudi mogu da izgube zdravu pamet i uđu u socijalnu patologiju da prete jednom doktoru koji radi 24 sata i bori se za živote ljudi. Ovo je sramno, bestidno! Narod je pokazao da ne preza ni od čega. Ovo je, nažalost, jedna jeziva slika koja pokazuje potpuno prevazilaženje ljudskog razuma. Ovo su ozbiljne pretnje i policija bi pod hitno trebalo da reaguje kako bi se ušlo u trag tim ljudima koji emituju ovakve pretnje.

Ona je navela i da je došlo vreme kada je lekarima potrebno obezbeđenje, koje u ovom slučaju nije dovoljno, jer policija mora da identifikuje te osobe koje su, ističe, očigledno plaćene da rade ovakve stvari.

- Nema ništa gore od pretnje smrću i vređanja porekla, i to doktorovog. Strašno je što su ti ljudi sišli sa uma bez ikakvog stida i srama i ovo ponašanje je nedopustivo. Pretnje na društvenim mrežama, odlaženje pod prozor lekarima i na sve to pretnje smrću - to je velika sramota za naše društvo.

