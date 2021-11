ĆALETOV SIN I NAJBAHATIJI BEOGRAĐANIN NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: Brze vožnje, lake žene, novac, to je san svakog čoveka! VIDEO

Mladić Nikola Keljanović, svima poznatiji kao "Ćaletov sin", ponovo je dospeo u žižu javnosti kada je priznao da je on pozvao na masovno skidanje albanskih zastava sa bandera na više lokacija u Beogradu. Međutim, on je i od ranije poznat i to po tome što na društvenim mrežama promoviše bahatost, rasipništvo i svoje poroke.

Tako je i snimak saobraćajne nesreće u kojoj je slupao zlatnog "poršea panameru" osvanuo na njegovom Instagram profilu. Ali nije se zbog toga mnogo potresao, jer kod kuće, u garaži ima još mnogo "kapitalnih" primeraka automobila u svom voznom parku.

"Butkice" evra kod njega su razbacane na sve strane..Pored toga, njegovi pratioci često imaju priliku da vide snimke Nikolinog bahanalisanja u noćnom provodu ili kršenja saobraćajnih propisa.

- Publiku je privukao moj način života, brze vožnje, lake žene, novac. To je san svakog čoveka. Do novca sam došao preko Instagrama, a do lakih žena - same se pojavljuju, mada me više ne zanimaju toliko - počeo je Nikola priču za Telegraf.

Kaže, njegovi roditelji su protiv onoga što radi, smetaju im negativni komentari, ali priznaje da svojim postupcima često i namerno provocira.

- Roditelji su protiv ovoga, meni ne smetaju negativni komentari, smetaju mojim bližnjima, majci, ocu, oni ljudi nisu iz tog sveta. Otac mi ima građevinsku firmu u Nemačkoj, majka nešto radi, nebitno...

Iskreno, majka, ko god je pita da li sam joj ja sin, ona kaže da nisam (smeh). Otac je u Nemačkoj, Nemci su mu poslovni partneri, nije došlo još do Nemačke... - dodao je.

Ako imam pare svako će da me poštuje, šta me briga da li mi je neko lažni ili pravi prijatelj? To se sad gleda. Ako budem ostao bez para i bez ičega, videćemo ko će ostati uz mene, ali ne dam se još - objašnjava Keljanović.

Ispod njegovih objava uvek je veliki broj komentara, kako negativnih, tako i pozitivnih. Po njima se može zaključiti da se Nikoli veliki broj mladih ljudi divi i doživljava ga kao uzora, što je možda i najzabrinjavajuća posledica njegovog životnog stila.

