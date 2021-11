ŠOKANTNA TVRDNJA LEČIĆA: Danijela montirala snimak, nisam jedini koga je OPTUŽILA ZA SILOVANJE! VIDEO

Glumica Danijela Štajfeld pre osam meseci javno je uperila prst u glumca Branisalva Lečića optuživši ga da ju je silovao u martu 2012. godine.

Nakon višemesečne hajke na glumca tužilaštvo ga je oslobodilo svih optužbi, a prvi put nakon presude Lečić je o celoj aferi progovorio na Kurir televiziji u emsiji "Usijanje".

Kao jedan od zvaničnih dokaza koji bi potvrdio navodnu krivicu Branislava Lečića, Danijela Štajnfeld priložila je audio snimak, za koji će, kako glumac navodi, eksperti utvrditi da je montiran.

Kada je audio snimak u kome Danijela razgovara sa navodim silovateljem pušten je u javnost glas je bio sakriven, da bi se kasnije, kada je otkriven, ispostavilo da pripada upravo Branislavu Lečiću.

Danijela je rekla da je to njeno suočavanje sa silovateljem i dokaz o priznanju. Ekipa Kurir televizije dobila je transkript celog snimka koji je Danijela dostavila policiji i tu se jasno vidi o čemu su još razgovarali, a snimak sadrži i neke neprimerene iskaze.

- Danijela je Njujork Tajmsu dostavila snimak od 77 minuta, od ukupnih 90 za koje kaže da ih je snimila. Ceo snimak koji nije ceo dostavila je i tužilaštvu i policiji a veštačenjem je utvrđeno da je snimak seckan, prepravljan, montiran i da ima dosta nečujnih i nerazumljivih delova - kaže advokat Stoiljković.

- Taj razgovor nikada se nije desio na taj način i ne u kontinuitetu. Vadila je i premeštala delove, kratila rečenice i što je najvažnije nedostaju najbitniji delovi pozadina i priroda nekog razgovora. Početak i kraj.

Danijela je pisala i mejlove Lečiću u danima pre tog susreta i nudila mu saradnju na projetu, za koje je on pokazao interesovanje.

- Mi smo pričali o tom projektu, a razgovarali smo i o ulogama iz ove predstave i prisetili se načina kako smo ih spremali. Na šta se ona nadovezala i vrlo brzo prešla na temu filma o seksualnom zlostavljanju, kako mi je tada rekla o igrano-dokumentarnom filmu koji ona režira u Americi. Ponudila mi je da učestvujem u ovom filmu u igranom delu na način da ona i ja odigramo žrtvu i seksualnog zlostavljača. Pokazala mi je nepotpunu verziju teksta i zamolila me je da zajedno prođemo kroz to, da joj pomognem da razradi tekst. I to smo radili prisećajući se kako smo se spremali za ranije naše uloge za predstavu koju smo igrali pre njenog odlaska za Ameriku. Zadala je prirodnu situaciju da smo ona i ja kolege i da sam je ja seksualno uznemiravao, a ne silovao, već neko ko ju je stalno posmatrao kao seksualni objekat, nudio joj tu neku vrstu nakolonosti i verbalno joj nudio seks, pri čemu se ona u tom imaginarnom odnosu na kraju osećala loše. Na kraju sam joj rekao da ne bih igrao u tom filmu o zlostavljanju na kome je već uveliko radila, nisam imao vremena za to, jer sam već imao svoja posla i nije mi to bio neki izazov. Ja nisam znao da ona tada snima, a da me je pitala da li može da snimi, ja bih joj dozvolio - kaže Lečić.

Danijela nikada nije rekla da su se nakon ovog događaja ona i Lečić ponovo sastali nakon pet dana nakon što je snimila taj sporni razgovor.

- Videli smo se u Ateljeu 212 - potvrđuje Lečić, a njegov advokat pita da li se tako ponaša žrtva koja je silovana.

Izveštaj policije, svi dokazi i analiza tužioca i potvrda Apelacionog tužilaštva potvrđuju da Branislav Lečić nije kriv za ovu optužbu, a to potvrđuju i neki ključni dokazi.

Glumac je naveo i da je Danijela i ranije tokom života optuživala muškarce za silovanje, te da on nije jedini. On je naglasio da policija i tužilaštvo imaju imena ko je u pitanju, ali da on sam ne želi da iznosi u javnost, niti da se bavi time-

