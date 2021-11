LEČIĆ ZA KURIR DOSTAVIO TRANSKRIPTE SPORNOG SNIMKA: Danijela se uplašila, evo sve crno na belo, NEMAM ŠTA DA KRIJEM!

Ekskluzivna ispovest Branislava Lečića za Kurir televiziju, gde je on u emisiji "Usijanje", prvi put nakon osam meseci, pričao o optužbama koleginice Danijele Štajnfeld za silovanje, izazvala je burne reakcije u javnosti! Samo nekoliko sati nakon njegovog gostovanja oglasila se na Tviteru i Danijela tvrdeći, i dalje, da ju je Lečić silovao, a glumac za Kurir kaže da je njena reakcija verovatno posledica straha, te je za naš list dostavio transkripte razgovara koji je vođen u decembru 2016, a za koji Danijela tvrdi da je dokaz da ju je Lečić silovao!

- Ne možeš da me tužiš jer znaš da ćeš da izgubiš. Jer si me silovao. Gomilu dokaza je tužilaštvo zanemarilo i diskreditovalo. Šta ti je trebalo sada da lažeš, valjda iz želje da Srbija čuje ceo snimak? Želja će ti se ostvariti - napisala je Danijela na Tviteru.

Lečić kaže za Kurir da je njena reakcija verovatno posledica straha.

- Izgleda da se uplašila, iako nisam rekao da ću je tužiti, već da će advokati o tome odlučiti. Što se tiče snimka, nemam šta da krijem, inače ga ne bih dao nikom, a posebno ne medijima - rekao je Lečić, koji je Kuriru i dostavio sve transkripte razgovora iz audio-snimka koji Danijela spominje.

Lečić objašnjava da je taj sporni razgovor Danijela tajno snimila u decembru 2016, kada ga je zamolila da joj pomogne da razradi dijalog između muškarca koji seksualno uznemirava ženu, zbog čega se žena oseća loše.

- Dakle, ne silovanje, nego uznemiravanje. To mi je tražila upravo za svoj film, kako je tada rekla, igrano-dokumentarni. Predložila mi je da za ovaj film ona i ja odigramo žrtvu i zlostavljača. Zamolila me je da razradimo oba lika i njihov dijalog na ovu temu. Rekao sam da to ne bih igrao, ali da ću joj pomoći da to razradi, što smo tad i radili. Ponudio sam čak i da snimim glas i pošaljem joj ga, kada bude imala gotov i konačan scenario, što je ona prihvatila, ali mi se kasnije više nikad nije javila. Očigledno je odlučila da ovaj tajni snimak stavi u film, pa sa mnom nije više kontaktirala na ovu temu - kaže Lečić i dodaje da je Danijela iz snimka, koji je dostavljen i policiji, izbacila i ispremeštala mnoge delove, bez kojih se ne može povezati celina.

Nije privatan razgovor I njen vokabular eksplicitan Lečić kaže da bi mi bilo neprijatno da se bilo koji njegov privatni razgovor nađe u javnosti, jer je to narušavanje privatnosti, ali da ovde nema tu vrstu neprijatnosti, jer ovo nije bio privatan razgovor. foto: Privatna Arhiva - Ispalo je još mnogo gore od toga, jer je ovo nameštaljka, spletka, manipulacija. U cilju diskreditovanja i blaćenja, ali i u cilju pokušaja da me lažno optuži, što je jako opasno. A kada smo kod "sramote", pogledajte njen vokabular. Dosta toga je izbacila. Najvulgarnije, najeksplicitnije i najgore reči koje je ona izgovorila, dok smo pričali na temu zlostavljanja za film i o odnosu njega i nje... Ali vidi se i po onome malo što je ostavila: "princip hajde da se je*emo i slično - kaže on.

Kao dokaz da je razgovor bio zasnovan na imaginarnom odnosu, Lečić navodi deo transkripta gde se navodi da su nekoliko dana pre ovog razgovora bili u njegovom stanu.

- Ako naš razgovor nije bio zasnovan na imaginarnom odnosu, zašto u snimku ima dijalog o tome da smo ona i ja bili kod mene u stanu nekoliko dana ranije? Taj razgovor snimljen je pri našem prvom susretu, kada je prvi put, nakon četiri i po godine, došla iz Amerike. Ona i sama to kaže, da smo se tada prvi put videli posle njenog odlaska, a objašnjava da je taj susret tražila i tajno snimila, jer je želela da se suoči sa "silovateljem". Kako je onda bila sa mnom u mom stanu nekoliko dana pre toga? - pita se Lečić, koji navodi da je ovo samo jedna u nizu nelogičnosti iz spornog audio-snimka.

- Sa druge strane, ako je, kako kaže, razgovor bio ličan i privatan, šta je radila sa "silovateljem" u njegovom stanu, nekoliko dana pre planiranog suočavanja i razgovora koji je snimila? Zašto nikad nije rekla da je bila sa mnom u stanu nekoliko dana ranije? Zašto nije snimila susret u stanu?. Tu bi bilo više materijala da me optuži, nego u restoranu, - zaključuje Lečić i dodaje:

- Pazite, neko siluje ženu, ona odluči da se suoči sa njim i snimi razgovor, posle četiri ipo godine, ali nekoliko dana pre tog suočavanja, ipak ode kod njega u stan. Ako je razgovor bio privatan, kako ona tvrdi, gde se vidi da sam je ikada pipnuo? Da sam išta fizički pokušao da imam s njom? - pita se Lečić i dodaje da je ovo sve bila nameštaljka u cilju njegovog diskreditovanja i blaćenja, ali i u cilju pokušaja da ga lažno optuži.

Inače, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je slučaj u kojem je glumica Danijela Štajnfeld optužila Lečića da ju je navodno silovao 7. maja 2012, a Apelaciono tužilaštvo je odbilo prigovor njenih advokata.

Videli se i nakon snimka Sama mi je pisala, to nikada nije spomenula Zanimljivo je, kako tvrdi Lečić, da su se on i Danijela videli i nakon što je nastao ovaj sporni snimak: foto: Privatna Arhiva - Danijela mi je samoinicijativno pisala pet dana posle snimljenog susreta, a te dokaze je i policija pronašla u pretresu telefona. Predlagala je ručak u "Maderi". Kako nisam imao vremena za ručak, dogovorili smo se za piće posle moje predstave. Htela je da dođe i na predstavu, ali nije stigla, pa se javila da me čeka posle. I čekala me je u pozorištu. Kada sam završio, zvao sam je. Javila je da je na spratu. Sišla je popili smo piće u Ateljeu 212. To isto nikada nije spomenula, a to se desilo šest ili sedam dana posle susreta i razgovora koji je snimila i označila kao "suočavanje sa silovateljem".

Različite izjave Stalno joj se nešto neprijatno događalo Lečić kaže da čak i da je taj razgovor bio privatan, a ne imaginaran, nigde se ne vidi da ju je "ikada pipnuo". foto: Privatna Arhiva - Da je razgovor privatan, može se pročitati kako ona meni zamera što sam "stalno otvoren za seks" i što sam joj "rečima nudio seks" i što sam je "gledao sa željom u očima" i dodaje da je u tom razgovoru Danijela stalno navodila različita mesta susreta: foto: Privatna Arhiva - Deo priče je zasnovan na tome da se ona loše oseća, jer smo išli na nepoznato mesto, pa jer smo išli da šetamo kroz Zvezdarsku šumu, pa jer ona nije htela da ostane na samo sa mnom. Da li mislite da bismo tako pričali da je bilo stvarno? Nema konkretno gde, nego "negde i neko nepoznato mesto u mraku", pa onda "Zvezdarska šuma", pa onda dalje kaže kad si me odveo "u tvoju kuću". Spominje se i stan. Pa, koliko to puta na različitim mestima? - kaže Lečić i dodaje: foto: Privatna Arhiva - Da je stvarno priča o nama, a ne zadat imaginarni odnos za razradu likova, da li je verovatno da je bila sa mnom na četiri ili pet različitih mesta, na kojima joj se uvek nešto neprijatno dogodilo, gde sam je uvek spopadao, a ona i dalje odlazila sa mnom, pa mi to i posle četiri i po godine spočitava. Ako je tako, kako ona kaže, pa zašto je išla sa čovekom koji je spopada i u poznatu šumu, i na nepoznato mesto, i u mrak, i u njegov stan, i u njegovu kuću?

Pogrešno opisala njegovu kuću Priznala i da se ne oseća ugroženo Glumac navodi i da je Danijela u iskazu policiji potpuno pogrešno opisala njegovu kuću. - Moju kuću je u iskazu policiji opisala potpuno pogrešno, što je utvrđeno. Dala je nepostojeći opis garaže i dnevnog boravka sa šankom, koji ne postoji u mojoj kući, a što je policija i utvrdila - kaže Lečić, koji pita i, da je razgovor realan, zašto bi postojao deo dijaloga u kom on nju pita o muškarcu, u trećem licu, a ona odgovara na to. Takođe, u transkriptu ima deo gde Lečić pita Danijelu da li se oseća ugroženo što on ima neke ambicije prema njoj, a ona odgovara "ne": foto: Privatna Arhiva - Da li to zvuči realno i lično, ako je pre četiri i po godine doživela silovanje od mene?!

