DANIJELA ŠTAJNFELD POLICIJI ČAK POGREŠNO OPISALA LEČIĆEVU KUĆU: Dala je nepostojeći opis garaže i dnevnog boravka sa šankom

Ekskluzivna ispovest Branislava Lečića za Kurir televiziju, gde je on u emisiji "Usijanje", prvi put nakon osam meseci, pričao o optužbama koleginice Danijele Štajnfeld za silovanje, izazvala je burne reakcije u javnosti! Lečić je, između ostalog, naveo da je glumica pred različitim ustanovama davala različite iskaze, a bilo je i brojnih drugih nelogičnosti u njenim izajavama.

Glumica je, kako za Kurir navodi Lečić, u iskazu policiji čak potpuno pogrešno opisala i njegovu kuću.

- Moju kuću je u iskazu policiji opisala potpuno pogrešno, što je utvrđeno. Dala je nepostojeći opis garaže i dnevnog boravka sa šankom, koji ne postoji u mojoj kući, a što je policija i utvrdila - kaže Lečić.

Danijela je u decembru 2016. godine, četiri godine nakon navodnog silovanja, tajno snimala razgovor sa Lečićem, a glumac tvrdi da ga je ona tom prilikom zapravo zamolila da joj pomogne da razradi dijalog između muškarca koji seksualno uznemirava ženu, zbog čega se žena oseća loše.

- Dakle, ne silovanje, nego uznemiravanje. To mi je tražila upravo za svoj film, kako je tada rekla, igrano-dokumentarni. Predložila mi je da za ovaj film ona i ja odigramo žrtvu i zlostavljača. Zamolila me je da razradimo oba lika i njihov dijalog na ovu temu. Rekao sam da to ne bih igrao, ali da ću joj pomoći da to razradi, što smo tad i radili. Ponudio sam čak i da snimim glas i pošaljem joj ga, kada bude imala gotov i konačan scenario, što je ona prihvatila, ali mi se kasnije više nikad nije javila. Očigledno je odlučila da ovaj tajni snimak stavi u film, pa sa mnom nije više kontaktirala na ovu temu - kaže Lečić i dodaje da je Danijela iz snimka, koji je dostavljen i policiji, izbacila i ispremeštala mnoge delove, bez kojih se ne može povezati celina.

I u transkriptu samog razgovora ima mnogo nedoslednosti. Između ostalog nalazi se i deo gde Lečić pita Danijelu da li se oseća ugroženo što on ima neke ambicije prema njoj, a ona odgovara "ne":

- Da li to zvuči realno i lično, ako je pre četiri i po godine doživela silovanje od mene?! - pita se Lečić.

Kurir.rs/R. K.