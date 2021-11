BISERI IZ ŽITORAĐE SNIMILI SPOT ZA PESMU O SVETOM NIKOLAJU ŽIČKOM: Samohrana majka 11 dece napisala još jednu divnu pesmu ljubavi!

Govoreći na Praznik Svetog Nikolaja Žičkog, Ava Jusin kaže: "Danas Sveti Sava grli svog najboljeg učenika. Trebalo je da prođe 707 godina da se javi drugi Sveti Sava i on se javio. Šta je hteo Sveti Sava od srpskog naroda? Svetu Srbiju, Svete Srbe. A šta je hteo Vladika Nikolaj? Isto to. On je učinio najveću duhovnu misiju posle Svetog Save." Naš divni Zlatousti koji je ispisao žitija svih Svetih i opevao pesmama Svete, kao niko iz srpskoga roda nije uzdigao srpski narod i srpski jezik do Prestola Božijeg.

Kada Sveti Justin Ćelijski ovako govori o Svetom Vladici Nikolaju, naša usta mogu samo da zamuknu. Ali Majka Hrabrost, Samohrana Majka 11 dece, Maja Kovačević, smogla je snage i ljubavi da ponovo promuca i napiše divnu pesmu Divnom Svetitelju. Melodiju i aranžman uradio je profesor Aleksandar Kovačević iz Beograda, a ispevala duhovni pojac Ksenija Stojiljković, Dragulj među Biserima iz Žitorađe u pratnji dečice, malih Biserčića (Nede Blagojević, Nikole Marjanovića, Marije Stojiljković) i protojereja Aleksandra Stojiljkovića. Prilikom snimanja spota učešće su uzeli, pored pevača, tekstopisac Maja Kovačević i njena deca Milan, Ružica i Jovan Kovačević, jerej Milorad Petrović, sveštenik pri Manastiru Svetog Nikolaja Žičkog u Soko Gradu, popadija Dušica Petrović i sin Rastko Petrović. Za snimanje, miks i mastering pobrinuo se AK Sound studio, Beograd, dok je video i montažu uradio je Slobodan Ristović iz Kraljeva.

Blagoslov za snimanje spota u Manastirima Svetog Nikolaja Žičkog u Soko Gradu i Leliću dali su preosvećena gfospoda episkopi: Episkop šabački Lavrentije, Episkop niški Arsenije i Episkop valjevski Isihije, na čemu smo im veoma blagodarni.

Manastir Svetog Nikolaja Žičkog u Soko Gradu, koji je osnovao Njegovo Preosveštenstvo Vladika šabački Gospodin Lavrentije, već dve decenije sabira srpsku decu iz čitavoga sveta, gde uče o našoj duhovnosti i kulturi. Takođe je mesto hodočašća čitavoga pravoslavnog roda, ali i mnogih drugih hrišćana.

Lelić možemo nazvati po rečima Svetog Ave Justina drugom duhovnom prestonicom srpskog naroda. Prva prestonica je Ras, gde se rodio najveći Srbin Sveti Sava, a Lelić prestonica gde se rodio najveći Srbin posle Svetog Save, Sveti Vladika Nikolaj.

Veliku zahvalnost dugujemo opštini Žitorađa za razumevanje i materialnu pomoć.

Nova pesma izlazi u okviru duhovno-prosvetiteljske akcije: Zavoli, voli! Obnovimo sebe! Glas Srbije!

1 / 12 Foto: Privatna Arhiva

Duhovnik misionarsko-prosvetiteljske akcije: Protojerej Aleksandar-Saša R. Stojiljković iz Žitorađe

(Kurir.rs)