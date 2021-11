BRANISLAV LEČIĆ OTKRIO DETALJE SUSRETA SA MILENOM RADULOVIĆ: Izvinjavam se Mileni što je naš razgovor izašao u javnost!

Glumac Branislav Lečić kaže za Kurir da je istina da mu se izvinila koleginica Milena Radulović, ali da on nije hteo da to iznosi u javnost i da joj se duboko izvinjava zbog toga što se ta informacija pojavila u medijima.

- Milena i ja smo se sreli u bifeu pozorišta u oktobru, razgovarali smo i istina je da mi se ona izvinila, ali ja nisam želeo da to bude objavljeno jer poznajem i nju i njenu porodicu. U tom trenutku u bifeu je bilo mnogo ljudi i taj naš susret je zloupotrebljen. Zgrožen sam, jer nema privatnosti ni kod kuće, ni u pozorištu. Zbog toga se još jednom izvinjavam koleginici Mileni i njenoj porodici jer nisam želeo da se sazna šta smo nas dvoje razgovarali - kazao je Lečić za Kurir nakon što se u medijima pojavila informacija da mu je Milena prišla i navodno rekla: "Leko, izvini, znam da je Danijelina optužba lažna."

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Milena Radulović, koja je optužila vlasnika škole glume Miroslava Miku Aleksića da ju je silovao, svojevremeno je pružila podršku koleginici Danijeli Štajnfeld, koja je tvrdila da je žrtva seksualnog zlostavljanja Branislava Lečića.

foto: Pritnscreen

Mediji su juče objavili da je, posle odigrane predstave "Lorencačo" 25. oktobra ove godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Branislav Lečić ušao zajedno sa dvojicom kolega u bife pozorišta, a da je Milena Radulović sedela za stolom sa dvojicom kolega.

- Bilo je još kolega iz pozorišta u bifeu. Situacija je bila neprijatna svima prisutnim kada su se odjednom u istoj prostoriji našli Leka i Milena. Leka je ušao u bife posle predstave, u pratnji svojih dvanaestoro studenata, a Milena je tu već sedela. Znamo svi da je Milena podržala Danijelu, koja je optužila Leku za silovanje. Videlo se da je Mileni bilo vrlo nelagodno - pišu Večernje novosti:

- Kada su se pozdravili, Milena mu je rekla da je saznala da ga je Danijela lažno optužila za silovanje. Rekla je i da je došla do mnogih informacija o Danijeli i o pozadini cele njene priče. Govorila je da joj je žao što je odmah na početku poverovala Danijeli i što ju je javno podržala. Spomenula je i svoje roditelje, s kojima je pričala o tome, i rekla kako i oni znaju da Leka nije kriv. On joj je na to rekao da ih puno pozdravi i da ih je poslednji put video početkom godine, kada je bio na servisu auta.

Sagovornik Novosti kaže da su Milena i Branislav pričali glasno i bez skrivanja: - Milena je Leki rekla da je važno da izađe u javnost i pokaže da je Danijelina prijava bila lažna kako bi time zaštitio i motivisao sve druge žene koje ne lažu i kojima treba podrška da prijave zlostavljanje i da se izbore sa takvim traumama. On je rekao da on to svakako planira.

Podsetimo, Lečić je u subotu ekskluzivno za Kurir televiziju u emisiji "Usijanje", prvi put nakon što je oslobođen optužbe za seksualni napad na koleginicu Danijelu Štajnfeld, rekao da ga je lažno optužila za silovanje i izneo svoju verziju priče. Štajnfeldova uopšte nije odgovarala na pozive Kurira.

Milena Radulović Jedino je tačno da smo se sreli Milena Radulović rekla je da je tačno da su se sreli. - Gospodin Lečić i ja smo se videli u pozorištu, i to je jedino tačno u navodima pojedinih medija. Takva vrsta senzacionalizma bez osnove ugrožava ozbiljne sudske procese koji su u toku i odmaže žrtvama u oporavku od strašnih trauma - rekla je Milena Radulović za Blic. Ona je optužila za silovanje Aleksića, koji je zbog više prijava za isto delo i seksualno uznemiravanje bio u pritvoru. U julu je potvrđena optužnica protiv njega, a uskoro počinje suđenje.

Kurir.rs/ Novosti, Blic