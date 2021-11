EKSKLUZIVNO! DR PREDRAG KON ZA KURIR O OBEZBEĐENJU: Policija je uvek blizu mene iako je ne vidim! Podnosim krivične prijave

Nisam dobio obezbeđenje onako kako se to valjda smatra, ali osećam da je policija uvek tu, blizu mene, iako je ne vidim. I to mi daje sigurnost. Nikad se ne okrećem kad izađem na ulicu i uopšte ne razmišljam da li će me neko napasti.

Smatram da neko sve prati i razmišlja o tome. Nakon protesta antivaksera ispred kuće, kao i kada je osvanuo grafit "Kon-Mengele" na zidu moje zgrade, viđao sam nekoliko dana policiju u blizini, ali se trude da ne budu potpuno vidljivi, kaže u intervjuu za Kurir epidemiolog prim. dr Predrag Kon, član kriznog štaba i rezervni potpukovnik sanitetske službe.

foto: privatna arhiva

Je li sve ovo vredno života u kome policija mora da bude uvek iza vas?

- Toliko sam podrške dobio sa svih strana, i od epidemiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, kolega s kojima sam radio godinama, od Jevrejske opštine Beograd, predsednika Saveza jevrejskih opština Srbije, ali i od mog bivšeg komandanta, general-potpukovnika u penziji... A i ljudi mi na ulici zahvaljuju za ono što radim, što se borim za njih. Svima se duboko naklonim i zahvalim im jer me ta podrška i drži i posle nje čovek oseća da je u pravu i nastavlja da radi. Svakako da je vrlo značajna podrška stigla i od predsednika Srbije, predsednice Vlade i ministra zdravlja Republike Srbije, kao i svih članova medicinskog dela kriznog štaba.

I niste dezerter, kako vam kaže dr Dejan Žujović, koji najavljuje tužbu protiv vas i kriznog štaba?

- Svaka kritika je dobrodošla, ali postoji granica kad to više nije kritika. I to mora jako dobro da se odvaga. Moram da sačekam da to advokatski tim odradi, da se sve skupi, planiram uskoro da podnesem krivičnu prijavu.

Hoćete li krivično goniti i one koji su protestovali i pisali antisemitske i preteće grafite, a rekli ste da policija i zna imena nekih?

- Masa onih koji su zaludeli i povukli potpuno je nesvesna čina koji su uradili i to mora da im se objasni. Međutim, neki pojedinci su apsolutno svesni svega i tu ih treba pažljivo odabrati jer oni odbijaju da su učinili vrlo težak akt. Više nije u pitanju Predrag Kon, ovo je, preko mene, indirektni napad na čitav narod. I moj život više nije bitan. Osećam sve žrtve iz prošlosti tog stradalog naroda ispisane na tom zidu. Pokrenuću ono što je pravno omogućeno. Ne mogu više da se ponašam kao da se ništa ne dešava, kao da ništa nije bilo kad je to ispisano na zidu moje zgrade.

ŠUPLJE OBRAZLOŽENJE DA PROPUSNICE NE MOGU 24 SATA Zar nije vam smešno objašnjenje da ne može da se kontroliše kovid propusnica 24 sata? - I sam sam rekao na sastanku kriznog štaba, direktno, da je to šuplje, da ne može niko da prihvati. Ali mi je odgovoreno da ne možemo uvoditi 24 sata kovid propusnice jer jednostavno nemamo mogućnost da izvršimo kontrolu. Pa ne moraju kontrolori da budu stalno tu, ali mora da se zna da uvek mogu da uđu i da možete da budete kažnjeni. - I jeste cilj da se tako radi. Ali mi iz medicinskog dela kriznog štaba ne možemo drugačije. Neka druga ideja ne postoji.

Da se vratimo na epidemiju. U oktobru smo imali čak 200.760 novozaraženih, što je više od katastrofe.

- Ovo je prolongirani talas, epidemiološka situacija je katastrofalna i neverovatno je da nemamo odgovor čitave zajednice u smislu shvatanja lične odgovornosti da svako treba da pomogne i da se vakciniše.

Iako delta plus još nije zvanično registrovan, verujete li da je već među nama?

- Vrlo je verovatno da je među nama, ali nije pokazao svoj potencijal. Katastrofa u Hrvatskoj i čitavoj Evropi pripisuje se delta plus soju, iako nema dokaza, kao i ulasku u sezonu. Mi ne možemo biti izvan čitavog sveta. Trenutno u katastrofalnoj situaciji ipak imamo očekujući pad. Ali nemamo vremena jer će nam sasvim izvesno stići i delta plus ili se ispoljiti ako je već ovde. Restriktivne mere se ne prihvataju, a ja ne prihvatam da ne mogu da se uvedu jer je važno da se spusti aktivnost virusa. I treba što obimnija vakcinacija, kao primarna prevencija.

foto: Marina Lopičić

Znači li to da ćemo imati više od 10.000 zaraženih dnevno iliti milion za četiri meseca?

Jako je teško predvideti, ali sasvim sigurno će virus cirkulisati. Da li će to biti milion ili nešto manje, ne mogu da tvrdim, jer je već dosta osoba bilo zaraženo i steklo neki imunitet, a i ipak smo izvakcinisali značajan procenat stanovništva. I zbog toga samo dve nedelje unapred može da se relativno pouzdano procenjuje. Mislim da ćemo imati neki efekat kovid propusnica od 20 časova, iako ne važe 24 sata, ali i zbog kratkotrajnog raspusta.

Ima li kraja četvrtom talasu? Kako ćemo Novu godinu dočekati?

- Jedino što možemo da kažemo je procena za naredne dve nedelje. Ništa više od toga. Možemo da očekujemo blagi pad u naredne dve nedelje, što je još uvek katastrofalno visok broj. Da je sprovedeno sve što je medicinski deo štaba tražio, ne bi bilo ovako.

TRAŽIO SAM BROJ UMRLIH, A VAKCINISANIH - NISAM DOBIO ODGOVOR Zašto ne objavljujete koliko je preminulih vakcinisano, a koliko nije? S. Makedonija je objavila da je 18% žrtava bilo vakcinisano. Možda bi se time izgradilo poverenje, da se ne krije ništa od ljudi. - O tome smo u kriznom štabu pričali još u septembru, a ja sam, na kraju, u pisanoj formi poslao zahtev 10. oktobra, da bih imao trag da sam to tražio. I niste dobili odgovor? - Nisam. Od koga ste konkretno tražili? - Tražio sam i preko premijerke, i Ministarstva zdravlja, "Batuta", dakle svuda. Zašto je problem reći? - Ne znam. Pitajte njih. Ima i još jedna stvar - ovde se očekuje da se odgovor dobije na dugme kao da smo najrazvijenija zemlja sveta. Ipak, previše se dugo čekaju ti podaci. U listama svakog pacijenta, pa čak i na krevetima, piše da li su vakcinisani. - Imam utisak da, kada bih otišao peške od jednog do drugog, da bih u roku od tri dana dao odgovor na to pitanje, makar u jednom uzorku. S druge strane, dnevno se dobijaju podaci o tome koliko je vakcinisanih i kojom vakcinom prilikom hospitalizacije.

Smete li da prognozirate kada će kraj korone?

- Trajaće i tokom sledeće godine, a šta će biti posle toga i kada će da popusti - ne znam. Virus je opstao na planeti i teško da ćemo da se oslobodimo. Moramo da se vakcinišemo, ko to ne razume, stavlja u opasnost čitavo narodno zdravlje. Jedini način da se nastavi imunizacija je uporno i neprekidno pričati o vakcinaciji.

A da li i vi osećate odgovornost što imamo masu kontradiktornih podataka i izjava pa dosta ljudi sumnja u zvanične izveštaje? Imamo skoro 70 preminulih dnevno, a i sami ste rekli da je ta brojka oko dva i po puta veća. Znači li to da imamo bar 170 preminulih dnevno?

- Smatram da je taj broj i veći, a da nije bilo vakcina, ali i protivepidemioloških mera, bilo bi možda 10 puta više smrtnih ishoda.

Uistinu 200 umrlih dnevno?

- Ne, nikako ne možemo reći napamet. Broj od 69 umrlih u jednom danu je registrovan broj i ono što država saopštava u samom trenutku događaja. Naknadne analize ispitivanjem mortaliteta, bukvalno po mesecima, utvrđuju tzv. višak smrtnosti u odnosu na desetogodišnji prosek i to se pripisuje epidemiji. Tu su svi, i oni koji su i direktno i indirektno umrli od kovida. I to su dve metode i ne mogu se mešati babe i žabe i zbunjivati narod. Kada je reč o višku smrtnosti, nesumnjivo je da ćemo imati tešku godinu jer je ogroman kapacitet zdravstva dat na upotrebu za kovid pacijente, pa su pacijenti sa stanjima koja nisu u vezi s kovidom odlagani ili su sami odustajali od lečenja u strahu da se ne zaraze, a zato su neki i i umirali.

Apropo onih 10 puta više - imamo 54% punoletnih vakcinisanih, a isti broj preminulih kao u decembru 2020, kada nismo imali vakcinu. Da li to znači da smo tada imali 10 puta više umrlih nego zvanično?

- Ne. To zavisi od toga koliko je virus prisutan u cirkulaciji.

foto: Marina Lopičić

Pa i tada je bio mnogo prisutan.

- Mnogo manje nego sad. Problem je što se ni nakon dve doze vakcine nije dobila zaštita od same infekcije i prenosa virusa, a što se delom dobrim dešava posle treće doze. Od 27. juna 2021. počinje porast obolevanja koji nije stao sve do pre sedam nedelja. Od tada se zaravnila epidemiološka kriva na vrlo visokom nivou sa prosekom od 6.000-7.000 novoobolelih dnevno. Sada smo u osmoj nedelji, i prvi put nam je sedmodnevni prosek novozaraženih ispod 6.000.

NE DEVALVIRAM SEBE Stalno ponavljate da ste i dalje za zatvaranje svega što ne mora da radi, makar od 17 sati... - Nećemo od toga odustati sve dok broj novozaraženih ne padne. Zar tako samo ne devalvirate sebe jer je jasno da oni koji odlučuju to neće uraditi? - Izvinite, molim vas, ali ja to vidim drugačije. Šta je alternativa? Ko koga devalvira? Da li onaj koji pokušava i zapomaže, da li je on odgovoran ukoliko niko ne dođe da pomogne? Prema tome, ni govora nema da se devalviram ni ja, ni medicinski deo kriznog štaba. Može samo da bude drugačije.

NE ODUZIMATI TRAJNO LICENCU Lekarska komora Srbije pokreće postupak protiv lekara koji su prepisivali "ivermektin", a interesantno je da vi niste za drastičnu kaznu i trajno oduzimanje licence. - Prof. Pelemiša pitao sam za "ivermektin", i tim koji se bavi lečenjem kovida i protokolom nije ga uveo, jer nije registrovan za lečenje u humanoj medicini, a nema ni dokaza o njegovoj efektivnosti. Najvažnije je da ne mogu da se preskaču zakonske obaveze i norme, a to je da Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS) mora da izda dozvolu za nešto da bude lek. ALIMS nije dao dozvolu, ali "ivermektin" je na D listi RFZO kao neregistrovan lek, što znači da može da se daje u posebnim situacijama i uz posebna odobrenja. - Ali nije ni u protokolu lečenja koji formira tim za lečenje u trenutnoj situaciji epidemije. Zato i kažem da ne bi trebalo tako lako, odmah, oduzimati licence. Ali ozbiljna opomena da to ne može da se radi tek tako je neophodna. Šta bi podrazumevala ta ozbiljna opomena? - Ili ćete privremeno kratko oduzeti licencu ili nešto drugo što je po proceduri. LKS to mora da odluči i ima zasnovan razlog da to uradi.

Kurir.rs/Jelena S. Spasić