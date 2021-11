DA LI JE METRO PO MERI PRIVATNIKA ILI NARODA: Vesić za Kurir o prvoj liniji, ceni, izlasku Građevinskog fakulteta iz projekta...

- Saobraćajno najopterećenija ulica u Beogradu je Bulevar Živojina Mišića, tj. potez od Makiškog polja do Savskog trga. I upravo zato prva linija metroa, čija gradnja počinje 22. novembra, posle 51 godine čekanja, ide tom trasom, kaže u intervjuu za Kurir Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, pošto je Skupština grada usvojila Plan generalne regulacije šinskih sistema za teritoriju grada Beograda, što je bio poslednji neophodan dokument za početak gradnje metroa.

Ali Građevinski fakultet (GF), koji je izašao iz ovog projekta jer niste uvažili njegove stavove, tvrdi da prva linija ne rešava glavni saobraćajni problem prestonice.

- Ove trase metroa utvrđene su na osnovu nekoliko studija rađenih od 2016. do 2019. godine - brojanje putnika, model javnog prevoza i, na kraju, master plan saobraćaja. Merenjem je utvrđeno da je u Beogradu najviše putnika u javnom prevozu kod Sajma - 9.000 u vršnom času. Na potezu između Makiša i Sajma dnevno prođe oko 1.200 autobusa. Na Bulevaru despota Stefana ima 4.800 putnika u vršnom času, što je i logično zbog leve obale Dunava i Pančevačkog mosta, a u Višnjićevoj ulici 3.600 putnika. Bulevar kralja Aleksandra, koji toliko pominju neki naši kritičari, ima 2.600 kod Vukovog spomenika i 1.900 kod Pravnog fakulteta. I sve je to dokazano na osnovu studija koje su radili Saobraćajni fakultet, Urbanistički zavod Beograda, britanska kompanija WSP, jedna od najvećih svetskih za projektovanje saobraćajnih modela, i francuska "Ežis", koja je projektovala 15-20 metroa u svetu. Trase metroa su određene na osnovu egzaktnih podataka, a ne na osnovu toga šta se kome snilo.

Neki stručnjaci kažu i da je 20.000 putnika u vršnom času optimalna mera za metro.

- I šta nam predlažu? Da nemamo metro? Metro se ne radi samo za ovaj trenutak već za budućnost. U našem gradu će 2033. živeti skoro dva miliona ljudi. Kada se izgradi metro, mnogi od onih koji danas koriste automobile koristiće metro. Ne razumem tu logiku? Takvi su Branka Pešića prijavljivali, pa je morao da se pravda zašto rasipa pare na Gazelu sa šest traka, a već za 10 godina Beogradu je trebalo 10 traka, a sada verovatno i 12 ili čak 16. Kada vodite grad, morate da imate viziju i da razmišljate decenijama unapred.

GF vam spočitava i da je prva linija trebalo da poveže centar Novog Beograda sa centrom grada.

- Prva linija će biti završena 2028, a druga do 2030, tako da ih radimo skoro istovremeno. Druga ide od Ustaničke, preko Cvetkove pijace, Vojislava Ilića, pa na Južni bulevar, Makenzijevu, Savski trg, Sava centar, Opštinu Novi Beograd, Merkator, Arenu... sve do centra Zemuna. Toliko o tome. Ako se njome ne povezuje centar Novog Beograda sa centrom grada, ne znam o čemu da pričamo?

foto: Ana Paunković

Takođe, i to da je Makiš prazan, nema stambeno naselje, a ide metro...

- Tu se vraćamo na početak. Metro ide do Makiša jer je to najopterećeniji saobraćajni pravac, a ne zato što će se nešto graditi. Naravno da je posledica izgradnje metroa izgradnja stambenih naselja duž trase i pored stanica. Već sada je cena kvadrata pored budućih metro stanica porasla. I pored toga kompleks metroa na Makišu je 72 hektara! Možete li bilo gde u Beogradu da nađete slobodan kompleks od 72 hektara?

Da dovršimo glavnu zamerku GF - čak i kad bi budući investitori na hipodromu, u Makišu, Beogradu na vodi, Luci Beograd, na Adi Huji... pristali da finansiraju prvu liniju metroa, Grad bi trebalo da kaže "ne", jer je po meri privatnika, a ne naroda.

- Privatnici o kojima se tako posprdno izražavaju grade u ovom gradu, zapošljavaju radnike, plaćaju plate i doprinose, kao i poreze državi, od kojih se finansira i visoko školstvo. Tako da ne razumem takvu mržnju prema privatnom kapitalu, koja me podseća na vreme socijalizma. Ali hajde da ponovim. Potez Makiš - Bulevar Živojina Mišića pa do Savskog trga je saobraćajno najopterećeniji. To je egzaktno dokazano. A ko kaže da će biti investicija na hipodromu kada je tamo predviđen sport? Ove primedbe vam govore koliko su ocene o metrou paušalne i netačne. Građani Žarkova, Železnika, Karaburma, Mirijeva ne treba da imaju metro? Najbolje da sve prolazi kroz centar grada da bi neko bio srećan. Preduzeće "Beogradski metro" ima ugovore sa sedam fakulteta Beogradskog univerziteta, jedini je odbio da učestvuje Građevinski.

foto: Privatna Arhiva, BETA NIJE KOPIJA - NOSIO SAM ROLKE MNOGO PRE VUČIĆA Ovih dana popularna je rolka. Kopirate li Vučića? - Meni je čast da uradim nešto kao Vučić ili da ga kopiram, kako vi kažete. Šta je loše u tome da učite od najboljeg političara u modernoj istoriji Srbije? A što se rolke tiče - ona je postojala kao odevni predmet mnogo pre Vučića i mene. Nosio sam je oduvek, čak i kao student. Ovo je slika iz 1990. Usput, rolke su bile deo odrastanja moje i Vučićeve generacije osamdesetih i devedesetih - "levis 501", rolke i tekas jakne.

Tačnije, bili su tu pa se povukli.

- Razumeo bih da je GF dao bilo kakvu primedbu na konstrukciju metro stanica, tunela, model izgradnje, što je, inače, njihova struka. Dali su primedbe na sve što nema veze s njihovim poslom - na ekonomiju, demografiju, saobraćaj, urbanizam, a da ne pričam da su nam predložili trasu metroa iz 1981. bez ijednog ulaznog podatka. Kao da se Beograd nije promenio za 40 godina! Komisija, u kojoj su stručnjaci, te primedbe je odbila, bili su u manjini. Uostalom, nigde ne postoji jednoglasje. Žao mi je što nisu ostali da učestvuju u sprovođenju najvećeg infrastrukturnog projekta u modernoj istoriji grada jer je šteta da profesori i studenti fakulteta nemaju reference i naučne radove. Imam veliko poštovanje za profesore i asistente GF i uvek su dobrodošli ako se predomisle.

foto: Instagram Printscreen, Siniša Mali

A mora li metro za 4,6 milijardi evra? Vaši kritičari kažu da naš košta 150 miliona evra po kilometru, a po svetu svega 40-60.

- Izgradnja metroa u Evropi je od 100 do 200 miliona evra kompletno sa vozovima, a kod Engleza, Amerikanaca i Kanađana od 400 do 500 miliona evra po kilometru. Cena zavisi od geologije, a cene ulaznih materijala nisu iste danas i pre 10 godina. U Evropi ima skupljih primera, od, recimo, 200 miliona po kilometru. To su cene za duboke tunele sa krticom. Oni koji kod nas kritikuju cenu, ne znajući o tome ništa, pričaju o cenama lakog metroa, što je u stvari brzi tramvaj i ide nad zemljom. A to je neuporedivo.

Stalne su kritike i na račun Kliničkog centra, do kog ne ide metro.

- Nigde na svetu ne postoji metro ispod bolnice, osim ako bolnice nisu naknadno građene, a to je svega nekoliko u svetu. KC Srbije nam je pismom tražio da tu i ne bude. Metro će prolaziti 400 metara od KC, s kojim će ga povezivati prolaz s pokretnim stepenicama.

Ali i Prokopa...

- Ispod same stanice Prokop urađeno je 26 od projektovanih 90 metara za metro stanicu. Ali kroz taj tunel nije moguće sprovesti metro, jer je loše projektovan, pa mora biti srušen. Prokop će biti obuhvaćen trećom linijom metroa. A u međuvremenu ćemo napraviti Prokop, za razliku od ovih prošlih, koji nas kritikuju, pa će biti više putnika i imaće više smisla da tuda prolazi metro. Inače, od Prokopa do prve linije metroa imate samo jednu presedačku stanicu za BG voz - Sajam. A uz sve to gradićemo i prugu do Surčina i Obrenovca, povezaćemo nacionalni stadion, aerodrom, umesto tri ili šest polazaka BG voza za Lazarevac i Mladenovac, imaćemo na 10, 12, 15 minuta odatle, kao i iz Barajeva, Sopota, Obrenovca i Surčina do centra Beograda. Dodajemo i 42 kilometra tramvajskih šina, pa će tramvaji ići i do Petlovog brda i Ceraka, kao i ka Bežanijskoj kosi i Ledinama, ali i prema Adi Huji.

TIKTOK POMAŽE Pomaže li vam Tiktok, na kom imate milione pregleda? - Svaka društvena mreža omogućava komunikaciju sa građanima i pomaže. Pa čak i kad ponekad izgledate smešno? - Trudim se da svoj posao predstavim na način primeren određenoj društvenoj mreži. Tiktok nije isto što i Fejsbuk ili Tviter.

Ali kako ćete putnike da nagovorite da se voze tramvajima, koji su poluprazni?

- Tramvaji su stari, nema klime, sporiji su od autobusa, postoje uporedne linije ta dva prevoza. Beograd će zato u narednih osam godina dobiti novih 130 tramvaja, ali i 80 trolejbusa.

Pričate kao da izbora neće biti bar 10-20 godina, a oni su već na proleće. Najnovije istraživanje Demostata kaže da i SNS i SPS i opozicija imaju po 31% podrške u prestonici.

- Ta istraživanja javnog mnenja po kojima smo izgubili Beograd slušao sam i 2014. i 2018. Izlazimo pred Beograđane sa rezultatima i ubeđen sam da ćemo izbore dobiti.

Bude li tako, gde će posle njih biti Goran Vesić, imajući u vidu stranačka previranja, pa i Aleksandra Šapića?

- Moje lične ambicije vezane su uvek za Beograd, jer ovaj posao radim s ljubavlju, najbolje što mogu, 24 sata dnevno. Poznajem svaki deo našeg grada, rešavam probleme ljudima sa velikom energijom i pišem o istoriji ovog divnog grada. Verujem da sam ponešto i dobro uradio. Imamo rezultate. A da li je moja stranka zadovoljna mojim radom, nije pitanje za mene.

VESIĆU, OŽENI MI SINA Koliko glasova donosi pokretna kancelarija? - Ona je tu da rešava probleme, a ne da donosi glasove. Koje je rešila? - Mogu do sutra da vam pričam. Od postavljanja ogledala u selu Sanaja, gde je na lakat krivini troje ljudi stradalo, sa čim su se sprdali ovi iz kruga "dvojke", do toga da su ljudi u Velikom Mokrom Lugu dobili 1.720 kanti, park u centru sela... Mora li Vesić da pokrene kancelariju ili su to institucije sistema već morale da reše? - Želim na licu mesta da se uverim o problemima ljudi i zajednički ih rešimo. Ne biram ko će da dođe, ne biram pitanja, rešavam svaki problem koji mogu. A gde ne mogu, obavestim nadležne. S Irenom Vujović smo u Barajevu rešili problem zagađenja zbog dve fabrike. A bilo je i simpatičnih momenata, jedna baka mi je tražila devojku da oženi sina. A ja sam joj kroz smeh rekao da pored mene stoje dve neudate.

Kurir.rs/Jelena S. Spasić