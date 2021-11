KOVID PROPUSNICE ZA PROSVETARE, DECA ĆE MORATI DA SE TESTIRAJU? Evo kako bi mogao da izgleda povratak u školske klupe

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvitka Branko Ružić kaže da postoji nekoliko predloga kako će se produžetak jesenjeg raspusta nadoknađivati, kao i da je vakcinacija dece osetljivo pitanje, a jedini pravi stav je onaj koji je dala zdravstvena struka i nauka.

- Postoji više načina kako ćemo nadoknaditi ova tri dana, biće tu neka radna subota, ili produženje školske godine, možda i skraćenje nekog raspusta, ili inteziviranje rada, svakako ne vidim da će tu biti nekih problema - naveo je ministar Ružić u jutarnjem programu Kurir televizije.

U medijima se stekla pogrešna slika o tome da korona ide iz školem a zapravo glavni problem leži u onima koji nisu vakcinisani, istakao je ministar i dodao da je prvesntvena zamisao da se deca testiraju prilikom polaska u školu bila loše prihvaćena.

- Bila je jedna od tema na sednicama Kriznog štaba, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije u mandatu da može da razmatra tu mogućnost, već su to zdravstvene institucije. Mislim da je to blagotvorno ako se prepoznaju neki određeni simptomi. Na sednicama Kriznog štaba razmatrali smo mogućnost kako da sa institucijama uradimo jedan pilot-projekat i vidimo kakva nam je situacija bila na početku same školske godine. Roditelji su negativno reagovali na to, kao da smo govorili o vakcinaciji dece, a ne o testiranju. Ovo je osetljivo pitanje, tu su i stereotipi, predrasude, pa čak da kažem i neki antivakserski pristup koji ugrožava zdravlje nacije, i važno je ne samo da apelujemo, već i da edukujemo narod - kaže ministar Ružić.

Ministar Branko Ružić naveo je da, iako je vakcinacija najmlađih osetljivo pitanje, on kao politikolog smatra da je sa aspekta zdravlja svih nas, najbolje slušati sve ono što kažu svetske i naše institucije zdravlja.

Kovid propusnice već su zaživele u ugostiteljskim objektima, a da li bi se jedan takav model mogao očekivati u školama, ministar Ružić kaže da je veoma mali broj prosvetnih radnika vakcinisan, a ministar je naveo da se o tom pitanju može govoriti jedino na sednicama Kriznog štaba.

- Da li bi to bilo blagotvorno ili ne i kako bi to bilo prihvaćeno u javnosti, ja samo mogu da odam priznanje svim prosvetnim radnicima i vannastavnom kadru za sve ono što su uradili u protekle dve godine. I online nastavu i sve što su izdržali tokom ove pandemije - naglasio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvitka.

