MOŽEMO SAMO DA IM OLAKŠAMO MUKE! Doktorka Danica iznela jezive podatke: Zbog korone mnogi dolaze na lečenje tek kad BUDE PREKASNO

Direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Danica Grujičić izjavila je da oboleli od leukemije imaju posebno teške kliničke slike ako se zaraze koronom, ali i da pacijenti ne treba da se boje da odlaze na onkološke preglede ukoliko osete bilo kakve tegobe.

Srbija je vodeća zemlja u Evropi prema broju obolelih od karcinoma, a dr Grujičić je navela da je prisutan strah od korone kod novoobolelih te da ih je u protekle dve godine teško registrovati.

- Iz godine u godinu imamo sve veći obolelih, a statistika nam pokazuje da bolesnih sa C dijagnozom, koja je maligna, ima 8.000 više svake godine. Tako ih je recimo 2018. godine bilo oko 168.000, onda smo imali trend rasta tokom narednih godina što smo očekivali i tokom 2020. godine, međutim, tu imamo gubitak od oko 20.000 ljudi - kaže doktorka Grujičić za Kurir televiziju.

Dodaje da nije jasno šta se desilo.

- Ne znamo šta se tu desilo. Da li ima novobolelih koji nisu došli plašeći se korone, plašeći se da odu kod lekara, da li je povećana smrtnost kod onih koji su oboleli od korone, to će sve analiza kasnije pokazati - rekla je Grujičić.

Pacijenti oboleli od karcinoma, ako se zaraze korona virusom, imaju posebno teške kliničke slike, a najteže je onima koji su oboleli od leukemije.

- Podaci nam govore da posebno oboleli od leukemije imaju strašno tešku kliničku sliku, a videćemo šta se dešavalo sa ostalim onkološkim pacijentima i da li je smrt prouzrokovana samo koronom ili terminalnim stadijumom bolesti u kojoj se nalaze. Mislim da je velika greška savet SZO da se ne rade obdukcije, čitava medicina počiva na obdukcijama i mislim da smo to morali da radimo. Ne, naravno kod svih, ali kod onih kod kojih nije bio jasan uzrok ili kod onih koji su bili potpuno zdravi mislim da je to trebalo uraditi - smatra direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Grujičić je navela da su pacijenti dolazili gotovo u poslednjem stadijumu bolesti da tek počnu lečenje.

- Oko 30 posto pacijenata je dolazilo nepokretno u kolicima da počnu lečenje i naravno da ne možete da uradite ništa sem da im olakšate muke, da im date adekvatnu terapiju za bolove, za apetit, da ne umru gladni i žedni. Nažalost, mi nemamo dobro razvijenu tu palijativnu mrežu, to jest, mi imamo, ali je sve to bilo u kovidu. I ti ljudi su umirali kod kuće ili u nekakvim privatnim domovima gde ne mogu da dobiju adekvatnu medicinsku negu. Ono što posebno nedostaje to je dovoljan broj medicinskih sestara za negu takvih pacijenata. Mi moramo stimulisati mlade ljude da upisuju Medicinsku školu - navela je doktorka Grujičić.

Veoma je važno da se svi vakcinišu, a za pacijente obolele od korone posebno je važno da se konsultuju sa svojim onkologom pre primanja vakcine.

- Svaka maligna bolest je sistemska bolest i ja pozivam pacijente da se ne plaše korone već da idu na preglede. Veliki je problem što su doktori i sestre iscrpljeni previše. Ljudi su i psihički i fizički iscrpljeni i zaista pozivam sve da se vakcinišu. Posebno pozivam mlade. Uvek savetujemo pacijentima da se konsultuju sa svojim onkologom. Nisu sporni pacijenti koji su završili terapiju, treba da se vakcinišu, sporni su oni koji su u toku terapije, a svi saveti postoje na sajtu radiologije - navela je Grujičić.

