Tehnomedia na 58 lokacija širom Srbije nudi sve što vam treba

Sve je počelo pre 20 godina u Zaječaru, tačnije 2001. godine kada je ova kompanija osnovana kao mala radnja bele tehnike, audio i video opreme “Technic house”. Pod sadašnjim prepoznatljivim imenom Tehnomedia posluje od 2006. godine. Istrajnošću, upornošću, konstantnim radom, a zahvaljujući dobrom temelju i poslovanju, Tehnomedia je rasla iz godine u godinu. Danas imaju 58 prodavnica u 36 gradova u Srbiji sa tendencijom daljeg širenja. Tamo možete pronaći sve što vam je potrebno za opremanje doma i poslovnog prostora. Sve od bele tehnike, malih kućnih aparata, IT opreme, uređaja za grejanje i klimatizaciju, audio i video opreme i još mnogo toga. Više od 30 000 različitih proizvoda renomiranih proizvođača nalazi se u bogatoj Tehnomedia ponudi. Iskorak je učinjen i u načinu plaćanja. Kupovinu možete obaviti na 36 rata i to bez kamate i to nije sve. Uređaje i aparate vam donose i na kućnu adresu. Sigurna i brza dostava sopstvenom logistikom je ono što ih takođe čini prepoznatljivo različitim. Možete posetiti i Tehnomedia virtuelnu prodavnicu ili željeni proizvod poručiti jednim pozivom putem Call centra na 011 44 44 999. Kompanija trenutno poslužuje na više od 15 000 kvadrata magacinskog i preko 20 000 kvadratnih metara prodajnog prostora. Ponosni su i na svoj bogat vozni park od kamiona teškaša do kombija za brzu dostavu.

Kako ističe vlasnik i direktor kompanije Tehnomedia centar d.o.o. Dragan Jovanović, zalaganje i strpljenje su najbitniji, čime god da se bavite.

“Realno teško je spakovati 20 godina u nekoliko rečenica. Ponosni smo na svoju energiju i veru u sebe od kada smo krenuli pre 20 godina u jednoj maloj radnji od 20 kvadrata. Ponosni smo na to što smo iz Zaječara. Ponosni smo na to što preko 10 prvozaposlenih ljudi je sada u srednjem i visokom menadžmentu kompanije. Duboko verujem u to da možemo odavde da nastavimo ovim putem i da budemo još bolji negujući sopstveni kadar. Želim da se zahvalim svim svojim saradnicima na energiji, zalaganju i trudu.”

Ova kompanija brine o kupcima i zaposlenima podjednako i drži do tradicije, zajedništva i dobrih odnosa, jer je Tehnomedia jedna velika porodica.

”Dodao bih da je najveća vrednost kompanije, kao i naša misija, zadovoljstvo svih zaposlenih, što se prenosi i na naše potrošače. To je jedna veza koja naš odnos čini neraskidivim i za sve njihove probleme mi smo tu. Želim da istaknem, da imamo poseban sektor za negu i brigu o korisnicima i njihovim problemima vezanim za aparate. Doživljavamo svaki njihov problem kao lični i želimo da ga u najkraćem mogućem roku rešimo. Zbog toga je zadovoljstvo veće u našem odnosu i poslovanju.”

Vlasnica kompanije Tehnomedia centar d.o.o. i direktorka Sektora za ljudske resurse, Tanja Jovanović kaže da su krenuli sa jednom običnom vizijom da ako neko radi 12 sati dnevno on mora da uspe i ovde i u bilo kom delu sveta.

”Mislim da nas slogan ” 20 godina drugačiji od drugih ” najbolje opisuje. Upravo zbog odnosa i pristupa prema svakom pojedincu. Naša misija je okupiti zainteresovane, vredne, poštene ljude, lojalne ideji i timu. Uvideti njihove individualne kvalitete i razlike, postaviti ih upravo na onom mestu u timu gde oni mogu dati svoj maksimum, a na obostrano zadovoljstvo. Ovako nešto nije moguće bez predanog rada i iskrene posvećenosti. Od prvog dana sa istim entuzijazmom vodimo napred ovu našu priču zajedno sa ljudima koji uz nas rastu, stasavaju, grade se, uče i ujedno predstavljaju najveću vrednost Tehnomedia porodice. To je ono što nas odvaja od drugih, a nas lično, čini ponosnima na sve postignuto.“

Drugačijim ih čine I vredne nagrade I pokloni koje dodeljuju kupcima i potrošačima kroz različite nagradne konkurse i prilikom otvaranja radnji i poseban odnos koji neguju prema zaposlenima. Kao društveno odgovorna kompanija, uključeni su u dešavanja u njihovom okruženju i trude se da ga unaprede pružajući podršku različitim projektima i humanitarnim radom. Imaju I svoja glasila. Možete ih pratiti putem društvenih mreža: facebook, instagram, linkidin, blog, you tube kanal…

Ljubazni i obučeni prodavci, povoljne cene, brojne mogućnosti plaćanja i dobri uslovi kupovine, "Tehnomedia centar" već 20 godina čine drugačijom od drugih. Posetite ih i uverite se i sami u kvalitet koji traje već dve decenije.

