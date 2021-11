SMS POSKUPLJENJA: Ko i kada sme da vam poveća cenu i ODREDBE UGOVORA?!

Telekomunikacione kompanije, banke i druge korporacije sve češće svoje klijente obaveštavaju o poskupljenjima, promenama uslova poslovanja i drugim informacijama putem SMS-a. Tada morate da platite na mostu ako niste na ćupriji, jer u slučaju da se ne složite sa pomenutim promenama plaćaćete penale za raskid ugovora, ili će vas poskupljenje svakako sačekati u slučaju da prihvatite izmene.

Advokat Aleksandar Radivojević u Pulsu Srbije na Kurir televiziji kaže da je suština ugovora je u tome da kada se poštpiše, on je obavezujuć.

"Ne može se pozivati na to da nije razumeo. Ali imate disproporciju između snaga ugovornih partnera, jer sa jedne strane imate one koji su sačinili ugovor, tim stručnjaka, pravnika, ekonomista itd. učestvovao u pravljenju tog ugovora, a sa druge strane imate one koje samo pristupa samo ugovoru. Kada dođe do spora oko takvog ugovora, zakon predviđa da se se taj ugovor uvek tumači u korist strane koja pristupa ugovora, koja nije mogla da utiče na odredbe, nije mogla da diktira uslove, ima pravo zaštite zakona i države", objasnio je on.

Dodao je da to znači da provajder ili operater jednostrano menja cenu, koja je bitan element nekog ugovora, klijent ima pravo da u roku od 30 dana razmisli da li mu odgovara.

"Ukoliko ga raskine, teret raskida spada na kompaniju, ali vaša obaveza je onakva kakva je predviđena ugovorom", rekao je Radivojević.

Dušan Uzelac iz Kamatice kaže da smo mi mlado tržište, te da su potrošački pokreti i svest potrošača mnogo jači.

"Iz zaštite našeg budžeta se budi svest, kada shvatimo da mi kupujemo nešto i da mu ne odgovara, pa kaže neću, tada može da nastane potrošačka revolucija. Zato reagujte kad god vam smeta", naveo je Uzelac.

Država i razna udruženja treba da informišu građane, da kontrolišu da nema skrivenih troškova i da zaštite potrošače, ocena je Radivojevića.

"Pitajte o stavkama koje mogu da vas ugroze, sve se na kraju svodi na finansije, a da li će vam neko uzeti 10 odsto više je vaša odgovornost", navodi Uzelac, dok advokat dodaje da građani treba da se nauče pametnoj kupovini.

