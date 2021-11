DETALJNA VREMENSKA PROGNOZA ZA NAREDNE DANE: Stiže zahlađenje, a evo kada možemo da OČEKUJEMO SNEG!

I narednih desetak dana bez snega u nižim predelima Srbije. Do kraja ove sedmice suvo, temperatura od 10 do 15°C, a početkom sledeće sedmice zahlađenje za oko 5 stepeni, uz slabu kišu u nižim i sneg u planinskim predelima, dok će na severu biti suvo.

- Početkom sledeće sedmice duvaće košava jakog intenziteta, povremeno sa olujnim udarima, kaže meteorolog Đorđe Đurić.

Da u narednih 10-ak dana neće biti snega slaže se i meteorolog Marko Čubrilo, koji kaže da će za vikend uslediti slabije zahlađenje.

- Danas i sutra do uveče u košavskom području jak jugoistočni vetar, koji će zatim prestati. U petak i za dane vikenda noći i jutra hladni uz pojavu magle i minimume od -2 do +5 stepeni Celzijusa, dok će se dnevni maksimumi kretati od +7 do +14 stepeni Celzijusa, osim u predelima gde se magla duže zadrži. Krajem vikenda i u ponedeljak nad jugom i jugozapadom regiona uz više oblaka ponegde prolazna kiša, dok bi nad ostalim predelima usledilo umereno zahlađenje, ali se padavine ne očekuju - kaže Čubrilo.

U ponedeljak maksimumi do +5 do +12, a zatim u daljem, manjem, padu i sredinom sledeće nedelje bi se trebali kretati od +3 do +9 stepeni Celzijusa, što su prosečne vrednosti za sredinu novembra.

- Zahlađenje će biti praćeno i pojačanim vetrom, u košavskom području će ponovo biti jake i vrlo jake, hladne, košave, dok će duž Jadrana biti jake bure i istočnog vetra. U drugom delu naredne nedelje vetar će oslabiti, te se računa na suvo i tiho vreme. Noćni minimumi od -5 do +2 stepena Celzijusa i pojava mraza će biti sve češća, dok će se dnenvi maksimumi kretati od +5 do +9,a u mestima gde se magle duže zadržai samo oko +1 stepen Celzijusa. Snega neće biti - dodaje Čubrilo. Ovakvo vreme bi se trebalo zadržati barem do oko 23.11.

