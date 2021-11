NOVI HIT ARANŽMANI U SRBIJI: Serija Crna svadba izazvala pomamu turista za vlaškom magijom!

Domaća serija "Crna svadba", koja je nedavno počela da se emituje, izazvala je, kako Kurir saznaje, pomamu za turističkim aranžmanima koji podrazumevaju posetu istočnoj Srbiji i mestima gde su navodno vršeni vlaški ritualni obredi!

foto: Shutterstock/Anastasia_Zavrazhnova

Vlaška magija, koja se smatra izuzetno moćnom, oduvek je privlačila veliku pažnju, pa kako kažu sagovornici Kurira, ne čudi što je na ovim prostorima procvetao i novi vid ovog neobičnog turizma, te su mnogi poželeli da iz prve ruke saznaju šta tačno podrazumeva crna svadba, strndžanje, snohačenje i koliko je ova ozloglašena magija zapravo opasna!

- Po mnogima, vlaška magija na prostorima naše zemlje spada među najopasnije i najinteresantnije magije i njom barataju domaće, vlaške vračare. Zato budite hrabri i krenite s nama u neobičnu avanturu, jedinstveno mistično putovanje na kojem ćemo zajedno istražiti prirodne lepote istočne Srbije i upoznati obredna mesta - kanjone, pećine, preraste, izvorišta, vrhove, zatim ritualne obrede i mitologiju najozloglašenije i najmoćnije vlaške magije - stoji u opisu putovanja jedne od turističkih agencija.

Slične aranžmane nudi još nekoliko agencija, a cena za ovu jednodnevnu avanturu u proseku je oko 20 evra. U jednoj od agencija su nam rekli da se udvostručilo interesovanje otkako je serija "Crna svadba", čija je tema vlaška magija, krenula s emitovanjem.

Predrag Radaković, TOS Majdanpek Svako povećanje broja gostiju je poželjno Predrag Radaković, v. d. direktora Turističke organizacije opštine Majdanpek, kaže za Kurir da taj kraj ima svašta da ponudi i da je svako povećanje broja gostiju, bez obzira na razlog, u svakom slučaju poželjno: - Naš kraj je više nego po vlaškoj magiji poznat po mnogim drugim stvarima - kulturnim vrednostima, spomenicima prirode i znamenitim ličnostima. Istočna Srbija, kao i svaka druga regija u Srbiji, ima neke svoje specifičnosti, a ne treba ni zaboraviti da Vlasi imaju i dosta divnih običaja koji se tiču svadbi, rođendana i slično... - objašnjava on.

Etnolog Bojan Jovanović za Kurir kaže da je verovatno i ovo stvar trenutne mode, jer se za vlašku magiju vrlo dobro znalo i ranije. Svako od nas je, kako kaže, imao prijatelja koji je čuo da u istočnoj Srbiji može da pomogne neki čovek koji ima natprirodne sposobnosti.

- U području istočne Srbije očuvali su se oni najarhaičniji oblici narodnog verovanja, to jest ono najstarije je ostalo da živi kroz tradiciju. Svaki hrišćanin je, inače, i paganin u nekom smislu - kada vidi da mu ne pomaže svetac kog slavi, bog u kog veruje, onda krene da se oslanja na one oblike religijske prakse za koje veruje da mu mogu pomoći da u svakodnevnom životu razreši probleme - objašnjava Jovanović i dodaje da su među najčešćim problemima komunikacija među ljudima i odnos među polovima, tako da tu na scenu stupa vlaška magija u crnom obliku:

- Najčešće je to ta ljubavna magija i ona je u stvari crna zato što se njom vrši pritisak na drugu stranu da se, mimo svoje volje, veže za neku osobu. Dodaje da su neki drugi rituali koji se vezuju za Vlahe prenaglašeni.

foto: printscreen YT

- U tradiciji je postojala praksa da se kada mlad čovek umre - bilo da je reč o devojci bilo o mladiću - umesto pogreba organizuje njegova svadba. Smatralo se da onaj ko odlazi treba da obavi sve poslove koji su vezani za ovozemaljski život da bi njegova duša bila mirna na onom svetu, a jedna od njih je i sklapanje braka. Međutim, to se nije radilo samo u istočnoj Srbiji već i u drugim krajevima - kaže on i dodaje da je ritual strindžanje, koji podrazumeva milovanje i ljubljenje između mladića i devojaka koji nisu u vezi, takođe prenaglašen:

- U folkloru postoji verovanje da su se ljudi posle određenih svečanosti okupljali i ponašali malo slobodnije, a mladi raskalašnije. Međutim, daleko od toga da su to bile orgije, da je to važilo za sve, da su tu učestvovale porodice, da su se stavljale maske. To su sve preuveličavanja i to jednostavno nije tačno.

Nemanja Ćipranić, reditelj "Crne svadbe" Nadam se da će ljudi u tom kraju imati neke benefite Nemanja Ćipranić, reditelj serije "Crna svadba", kaže za Kurir da je i sam upoznat s tim da je ova serija inspirisala razne turističke aranžmane, a razlog za to vidi u kvalitetu serije, ali i sujeverju, koje je, kako kaže, karakteristično za narode našeg regiona: - Sujeverje je još više od vlaške magije duboko ukorenjeno u ljudima ovog regiona i ta tema ih zanima. Svakako je dobro da se istočna Srbija promoviše, pa makar i na ovaj način. Nadam se da će to dovesti do toga da ljudi koji tamo žive imaju neki benefit.

ČINJENICE Šta se obilazi - Polazak autobusom iz Beograda ili Novog Sada - Dolazak do mesta Debeli Lug - Pešačka tura po prašumi Felješana - Staro izvorište Danilovo, vrelo s kaskadnim vodopadima - Prerast Gaura Ursuli - Vrh Breza - Pećina Kršior - Kanjon Crne reke - Povratak u Beograd

ČINJENICE Šta se saznaje - Gde je prolaz u drugi svet - mesto gde se proricala sudbina i gde su rusaljke padale u trans - Šta je crna svadba - Gde je pećina u kojoj su se jednom godišnje priređivale orgije - strndžanje - Gde je mesto na kom žene ostavljaju po jednu brigu

ČINJENICE Strndžanje - Stanovnici nekog vlaškog sela navodno su se nalazili u pećini u kojoj je gorela vatra, pa bi se svi ljubili i dodirivali. Sve devojke bi, kako legenda kaže, isprobale sve muškarce i obrnuto, i svi bi nosili maske. Partneri su se navodno menjali do iznemoglosti. Snohačenje - Podrazumeva seksualne odnose između snaje i svekra. Nastao je u vreme kada su se maloletni dečaci ženili odraslom devojkom, pa je u tom slučaju otac, to jest svekar, obavljao bračnu dužnost. Snohačenje je postojalo do punoletnosti sina, a često su se rađala deca kao rezultat ovog bizarnog običaja. Bio je rasprostranjen i na području Pomoravlja i u Vranju. Otkopavanje mrtvih - Četrdesetog dana posle pogreba rodbina pokojnika bi došla na groblje, otkopala bi grob i izvadila kovčeg. Obavljali su to u doba kada se sunce rađa. Uspravili bi kovčeg ili sanduk, skidali poklopac i belom maramom prebrisali lice pokojnika. Potom bi mu lice okrenuli prema suncu da ga obasjaju sunčevi zraci. Ponovo bi ga pokopali i tog dana bi porodica priredila sve pogrebne obrede kao da je prvi put sahranjen. Cilj je da pokojnika još jednom pomiluje sunce i da mu se obezbedi večni život na onom svetu. Crna svadba - Prilikom smrti mladog muškarca stasalog za ženidbu, rođaci bi pokojnika sahranjivali u svadbenom odelu, a ispraćao ga je verenik ili verenica odevena u venčanicu. Isto samo obrnuto važilo je i za preminulu devojku. Padanje u trans - U pojedinim selima u istočnoj Srbiji žene koje su se zvale rusalke igrale su do iznemoglosti i padale u trans, kao u duboki san. One su tom prilikom navodno dobijale neke posebne osobine koje u budnom stanju nemaju, a to je pre svega bila komunikacija s mrtvima i sposobnost proricanja budućnosti. Puštanje vode - Obred se održavao na reci ili potoku gde ima čiste vode. Obala se kitila svećama i cvećem, a preko potoka se postavljao ogoljen leskov štap koji je na krajevima okićen cvećem i preko kog je prebačeno belo platno sa ušivenim novčićem na sredini. Vodu za pokojnika izliva dete koje još nije imalo seksualne odnose, ono bokalom zahvata vodu iz potoka i namenjuje je za dušu pokojniku izlivajući je preko belog platna. Potrebno je izliti 44 bokala vode.

ČINJENICE Ko su Vlasi - Vlasi su potomci romanizovanih balkanskih starosedelaca Ilira, Tračana, Dačana i rimskih kolonista - Etnički Vlasi u Srbiji govore vlaškim jezikom, koji pripada grupi istočnoromanskih jezika - Prve generacije su naseljavale deo između četiri reke - Velike Morave, Timoka, Dunava i Crnog Timoka - Žive uglavnom na teritoriji četiri okruga - Borski, Braničevski, Zaječarski i Pomoravski, a u manjem broju naseljavaju i Podunavski, Nišavski i Rasinski okrug - Pripadaju pravoslavnoj veroispovesti i SPC, ali su se u njihovom verskom i obrednom životu do danas zadržali u znatnoj svežini mnogi prehrišćanski, indoevropski i paleobalkanski elementi

Kurir.rs/Ružica Kantar