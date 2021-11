PREVARE SA KRIPTOVALUTAMA: Sve više Srba bavi se RUDARENJEM, ovo su glavne zamke u mreži BITKOINA

Digitalni novac je naša budućnost jer trgujemo online i sve prodavnice će pre ili kasnije dobiti svoje mesto na internetu, pa ne čudi što sve veći broj Srba odlazi u kriptorudarenje.

Arvin Kamberi, potpredsednik Bitkoin Asocijacije Srbije u Pulsu Srbije je rekao da bitkoin vredi onoliko koliko je neko spreman da da, i od njega najviše zarađuju trgovci kriptovalutama.

"Bitkoin ima jednu specifičnost, a to je da nema neku centralnu instituciju ili banku, pa ako nešto pogrešite u tom sistemu, to niko ne može da vam vrati. Zato je opreznost vrlo potrebna prilikom rukovanja s kriptovalutama", rekao je Kamberi.

Vukašin Brajić, pevač i trgovcem kriptovalutama kaže da postoje centralizovane menjačnice koje prkose decentralizaciji novca kao bitkoina.

"One mogu da urade povrat transakcije na određenim mrežama, ali to prkosi suštini bitkoina gde je vlast u rukama koji ga imaju. On je neotuđiv i ne može da se ukrade", rekao je Brajić i naglasio da postoji četiri načina da se mreža bitkoina napadne, ali su oni toliko tehnološki daleko da su praktično neizvodljivi.

Prevare se najčešće dešavaju, kako kažu, kod lažnog predstavljanja, ili vam pokažu lažan ekran na kome piše da imate neki novac na računu, drugi je kupio lažne fizičke tokene, početnici upadaju u piramidalne šeme lažnog ili rizičnog investiranja..

