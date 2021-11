NEMA NIŠTA OD KOVID PROPUSNICA 24/7?! OGLASIO SE KON: Tražim da se hitno saopšti broj vakcinisanih koji su preminuli od kovida

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da za sada neće biti uvođenja kovid propusnica 24/7 jer trenutno nemamo dobar kontrolni sistem.

Nove mere očigledno daju rezultate, što možemo videti prethodnih dana jer imamo značajni pad broja novozaraženih, ali prema Konovim rečima problem je što nisu još letos uvedene.

- Zaista je trebalo da budu donete još letos. A što smo tako popustili i prošle godine morate pitati one koji su bili za to. Uvođenje kovid propusnica 24/7 nije moguće jer nemamo kontrolne sisteme. Imamo ograničenje po pitanju sposobnosti masovne kontrole. Ovo je samo pitanje dokazivanja sposobnosti jer ljudi treba da se nauče da će biti kažnjeni ako ne poštuju mere - rekao je Kon u jutarnjem programu Kurir televizije.

Član Kriznog štaba smatra da se ključ uspeha u borbi protiv korone razgovor sa mladima.

- Kod nas je "kul" ne prihvatati virus i "kul" je ići protiv mera. Katastrofalno je to naše ubeđenje da smo jači od svega. Važno je tražiti način i direktno razgovarati sa mladima. Na društvenim mrežama sam doživeo najveće batine tako da sam shvatio da je to borba sa vetrenjačama. Institucije za javno zdravlje moraju biti na društvenim mrežama, ali sve je to sterilno jer se ne pronalaze sa mladima tamo. Treba odgovarati laicima i imati strpljenja - rekao je Kon.

Epidemiolog je naglasio i da bismo sad imali znatni pad broja novozaraženih da je uveden predlog medicinskog dela Kriznog štaba koji podrazumeva zatvaranje na 10 dana nakon kojih bi bile uvedene kovid propusnice 24/7.

- Dinamika epidemije onemogućuje da se sve zna istog momenta. Kažu onda da smo kontradiktorni. Treća doza pokazuje da je i te kako dovoljna i da sprečava dalje prenošenje. U Izraelu čim su uveli treću dozu imali su nagli pad broja novozaraženih. Sa vakcinom je klinička slika značajno blaža i smrtnost je veoma niska. Ne razumem zašto još nemamo statistiku koliko je vakcinisanih preminulo. Ja sam lično pisao zahtev jer to mora da se zna. Do sad se pokazalo da vakcinisani ne mogu da se leče od svojih hroničnih bolesti zbog toga što ne stižu na red jer nevakcinisani zauzmu mesto u bolnici. Nevaksinisani su društveno neodgovorni i to je tako. Imamo pad broja novoobolelih i to je posledica novih mera. Neki ljudi su zatvorili lokale, ne znam zašto, treba da se adaptiraju situaciji. Da smo uradili po predlogu da imamo 10 dana zatvaranja i da smo na to nadovezali kovid propusnice 24 časova imali bismo strmi pad broja novozaraženih. Sad je situacija kad treba maksimalno da se vakcinišemo. Ništa nismo iskoristili što smo mogli. Oko korone ćemo pričati još godinama unapred. Ono što je sigurno jeste da je virus opstao i da će opstati. Ovaj virus, kad se podigne kolektivni imunitet, opstaće kod ljudi koji nisu zaštićeni. Kao i svaki virus traži prostor u životinjskim vrstama - rekao je Kon.

Osvrnuo se i na sportska dešavanja za koja kaže da su direktan prenos nepoštovanja epidemioloških mera.

- Sportske utakmice su direktan prenos nepoštovanja mere. Niko ne nosi maske. Svakako da se širi virus na sportskim dešavanjima, ali ne znamo koliko tačno - kaže Kon.

Apelovao je i na sve da nose masku kako bi se zaštitili od virusa, ali i od zagađenog vazduha.

- Suština je u tome što moramo na maske da računamo krajnje ozbiljno. Ideja o maskama će se prolongirati i to pogotovo u periodu kad imamo zagađenje vazduha. Nezadovoljan sam koliko ljudi ne nose maske i koliko veruju da to nema nikakav efekat. Shvatio sam da to niko ne sluša i posustao sam - rekao je Kon.

