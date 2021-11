RAZBIJANJE MITOVA O VLAŠKIM ORGIJAMA I CRNOJ SVADBI! Zaboravite sve što znate o vlaškoj magiji: NAJOPASNIJA JE ZA OVE LJUDE!

Jasna Jojić antropolog naglasila je da je vlaška magija opasnija za onoga ko ne veruje u nju, nego za onoga ko se čuva od nje, dok je teolog Aleksandar Milojkov istakao da crkva ne veruje ni u kakve magije.

- Vlaška magija je opasna, a najopasnija je za one koji u nju ne veruju. Crna svadba nema nikakve veze sa vračanjem ili bilo kakvim vlaškim magijama, to su njihovi običaji posvećeni kultu mrtvih. To ima veze sa onim najtužnijim osećanjima prema svojim najbližima koji se nisu udali i oženili, da bi mogli da imaju mir na onom svetu. Porodica ih venčava, da bi mogli na onom svetu da nađu mir - kaže Jasna Jojić.

foto: Kurir televizija

Aleksandar Milojkov, teolog istakao je da crkva poštuje slobodu da svako veruje u šta hoće, ali naglašava da nijedan vid magije i vračanja ne odobrava.

- Crkva posmatra ovo sa dva aspekta, jedan aspekt je da ma kakva ona bila, to je stvar ljudske slobode. Crkva kaže da je svako slobodan da ne veruje ili da veruje onako kako milsli. Čovekovu slobodu ne treba dirati sve dok on svojom slobodom ne ugrožava nekog drugog. Crkva nije monopolista niti nad ljudskom slobodom, niti nad verom.

- Sa druge strane, ono što crkva govori pravoslavnim hrišćanima jeste da magija i hrišćanstvo nikako ne idu zajedno. Ono što Hristos kaže, ne možete dva gospodara služiti. Ne možete na dve stolice. Ako ste pravoslavni hrišćani ne možete verovati ni u kakve magije, ni bele, ni crne, ni vlaške magije. ne bih sada govorio o Vlasima da ne ispadne da stigmatizujemo te ljude, ja govorim uopšteno o magiji sa pozicije pravoslavnog hršćanstva. Pravoslavni hrišćanin koji bi se eventualno bavio bilo kakvim oblikom magije, pa čak i astrologije, trebalo bi to da ispovedi kao jedan ne bezazlen greh - navodi Aleksandar Milojkov.

foto: Kurir televizija

Strndžanje je bio običaj na nivou prela, gde su se devojčice i dečaci uvodili u seksualno vaspitanje.

- Otkopavanje mrtvih je običaj koji se jako retko radi. Otkopavanje i presvlačenje mrtvih posle 40 dana radilo se nekada kada su se članovi porodice sahranjivali u sopstvenom dvorištu. Smatralo se da, kada se prođe taj period i rascep između ovog ili onog sveta imali su taj običaj. Ali poslednjih 50, 60 godina svi mrtvi se sahranjuju na groblju i nema potrebe za tim. Ukoliko neko baš ne izrazi želji da otkopa svoje najbliže, pa crkva da dozvolu za to.

- Što se tiče strndžanja to je jedan lep običaj, koji podrazumeva da se mlada deca, u desetoj, jedanaestoj godini polako uvode u seksualno obrazovanje. Bake su oganizovale prela, deca su se tu igrala, tu nije bilo ničeg ni pogrešnog, ni ružnog. Oni su se samo dodirivali da bi shvatili da preko puta njih stoji drugačija fizionomija, ali neko ko u životu treba da im bude partner. Znači samo ako hoćemo da budemo zli možemo sa nekim pretencioznim negativnostima da pričamo o tom običaju - kaže Jasna Jojić.

foto: Kurir televizija

Teolog je naglasio da crkva treba da reaguje jer se pravoslavno znamenje zloupotrebljava za magijske obrede.

- Uvek se nastupa sa ova dva aspekta. Ja učim đake da budu tolerantni i da poštuju druge, a sa druge strane, ako se pravoslavni, a većina njih jeste. Ono što sam ja video, crkva i treba da reaguje ne zato da bi sprečavali bilo koga da sprovodi bilo šta, već zato što se upravo u tim seansama koriste znamenja crkve. Svete ikone, Časni krst Gospodnji, pravoslavne ikone i tako stvaraju jednu lažnu sliku da crkva ima bilo šta sa tim. Bela, crna, vidovnjaštvo nemaju nikakve veze sa tim, iako su sve te radnje najčešće okićene pravoslavnim znamenjem - kaže teolog Milojkov.

